Tylko co 4. młody Polak wysoko ocenia swoje kompetencje cyfrowe, a jedynie 30 proc. uważa, że polski system edukacji dobrze rozwija te umiejętności

Jedynie co 4. Polak w wieku od 18 do 27 lat bardzo dobrze ocenia swoje kompetencje cyfrowe (np. umiejętność korzystania z narzędzi cyfrowych czy oprogramowania, komunikowania się zdalnie, pozyskiwania i weryfikacji informacji w Internecie, rozwiązywania problemów technicznych, obsługi urządzeń elektronicznych), a 45,5 proc. określa je jako raczej dobre. Zdaniem 23 proc. są one przeciętne (ani dobre, ani złe), 2,5 proc. uważa, że są one złe, a 3 proc. nie potrafi ich ocenić. To dane z najnowszej analizy platformy ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online.

Jednocześnie tylko 30 proc. badanych z najmłodszej grupy wiekowej sądzi, że polski system edukacji dobrze rozwija kompetencje cyfrowe obywateli (7 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 23 proc. „raczej tak”). Z tym stwierdzeniem nie zgadza się 55,5 proc. ankietowanych (45 proc. „raczej nie”, 10 proc. „zdecydowanie nie”), a 14,5 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

W badaniach przeprowadzanych w Polsce, Czechach i na Słowacji polscy uczniowie pod względem umiejętności cyfrowych wypadają słabiej niż ich rówieśnicy z pozostałych dwóch krajów. Jednocześnie, jak wynika z danych Eurostatu, 99 proc. młodych ludzi w Polsce codziennie używa Internetu, a rozwój tego typu umiejętności jest kluczowy, aby bezpiecznie i odpowiedzialnie poruszać się po sieci – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting – Na szczęście młodzi Polacy są zainteresowani edukacją na własną rękę w tym zakresie. Prawie co piąta badana przez nas osoba w wieku od 18 do 27 lat byłaby gotowa zapłacić za udział w eksperckim webinarze lub kursie online rozwijającym kompetencje cyfrowe, a 43 proc. chętnie wzięłoby w czymś takim udział, gdyby dostęp został zapewniony np. przez uczelnię lub pracodawcę.

Młodzi samodzielnie najchętniej uczą się języków obcych

Co 4. respondent z analizowanej grupy wiekowej uważa, że oferta wysokiej jakości rozwiązań wspierających samodzielną edukację w Polsce jest wystarczająca. Przeciwnego zdania jest co trzeci badany, natomiast 42 proc. nie ma zdania na ten temat. Według 31 proc. ankietowanych narzędzia do edukacji online – takie jak platformy do komunikacji online, dostępne zdalnie materiały dla prowadzących i nauczycieli, programy ułatwiające tworzenie materiałów edukacyjnych – są w Polsce dobrze rozwinięte.

Wśród tematów szkoleń, kursów i / lub webinarów, którymi respondenci byliby najbardziej zainteresowani, prowadzą m.in. języki obce (43 proc. wskazań) i umiejętności techniczne, np. cyberbezpieczeństwo, programowanie, analityka danych (40,5 proc. wskazań). Tematami związanymi ze zdrowym trybem życia i odżywianiem byłoby zainteresowanych 26 proc. młodych Polaków, a po 23,5 proc. – poradami na temat finansów i inwestowania oraz tematyką psychologii i edukacji.

W całej Unii Europejskiej co 4. osoba w wieku od 16 do 29 lat korzysta z edukacji online, biorąc udział w różnych internetowych kursach. W Polsce jak na razie ten odsetek jest niższy i wynosi ok. 15 proc. Jednak popularność samodzielnych form edukacji rośnie również nad Wisłą – ponad połowa wydarzeń organizowanych za pośrednictwem ClickMeeting to te związane z edukacją i szkoleniami – dodaje Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting – Organizacja kursów, szkoleń, webinarów eksperckich i warsztatów jest już jednym z bardziej dochodowych modeli zarabiania dla twórców internetowych.

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku powyżej 18 lat.