Na świecie już prawie ⅓ przychodów twórców internetowych pochodzi z organizacji m.in. wydarzeń online. W Polsce rekordzista osiągnął przychód 96,6 tys. zł z jednego webinaru. ClickMeeting podsumowuje 2024 r.

W 2024 r. ogromną popularnością cieszyły się webinary płatne, jak wynika z najnowszego raportu „State of online events” od ClickMeeting, lidera polskiego rynku narzędzi do webinarów, spotkań online oraz wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej. Organizator najbardziej opłacalnego cyklu wydarzeń sprzedał 21,5 tys. biletów za kwotę ponad 760 tys. zł. Jeśli chodzi o rekordowe pojedyncze wydarzenie w roku, to na konferencję na temat coachingu sprzedano 951 biletów za kwotę niemal 96,6 tys. zł. Z kolei pod względem liczby sprzedanych biletów rekordowe okazało się szkolenie z zasad korespondencji biznesowej – kupiło 1008 osób. Aż 55 proc. wszystkich webinarów w 2024 r. miało charakter edukacyjny. Były to różnego rodzaju szkolenia, lekcje i treningi. Kolejne miejsce zajęły wydarzenia marketingowe i sprzedażowe (18 proc.).

Coaching i szkolenia medyczne cieszyły się w tym roku szczególnym zainteresowaniem odbiorców webinarów, jednak bardzo popularne były również spotkania edukacyjne online na temat… jeździectwa. Seria trzech jeździeckich webinarów szkoleniowych zgromadziła ponad 1200 uczestników, a przychód z niej przekroczył 120 tys. zł. Wśród najbardziej rekordowych pod względem przychodów webinarów znalazł się również cykl spotkań poświęcony szkoleniu psów – bilety na łączną kwotę 70,8 tys. zł kupiły 444 osoby.

Liczba twórców internetowych w dwa lata wzrosła o 300 proc.

Rok 2024 r. był rokiem twórców. To coraz większa grupa naszych klientów, którzy wykorzystują wydarzenia online jako ważne narzędzia w swoim warsztacie. Według międzynarodowych badań w ciągu ostatnich dwóch lat liczba osób identyfikujących się jako twórcy internetowi na całym świecie wzrosła aż o 300 proc. i obecnie przekracza 207 milionów. To przekłada się na zmianę sposobów budowania biznesów i monetyzowania treści. Średnio 30 proc. przychodów aktywnych twórców pochodzi właśnie z organizacji wydarzeń online, warsztatów i kursów. To więcej niż przychody z reklam czy współprac sponsorowanych – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting – Jednym z nowych trendów, który na pewno będzie się rozwijał, są tzw. donejty, czyli dobrowolne wpłaty od uczestników wydarzeń online. Ponad 45 proc. internautów deklaruje gotowość do finansowego wspierania twórców, których treści uznają za wartościowe, a 40 proc. użytkowników przekazuje twórcom regularne napiwki w przedziale 5-10 dolarów. To znaczący wzrost z zaledwie 17 proc. w 2021 roku.

Średnio jedno wydarzenie organizowane za pośrednictwem ClickMeeting w 2024 r. trwało 106 minut i uczestniczyło w nim 75 osób. Pod tym względem w stosunku do wcześniejszego roku niewiele się zmieniło – wówczas było to odpowiednio 109 minut i 76 uczestników. W minionym roku odbiorcy byli obecni na wydarzeniach online średnio przez 70 proc. czasu ich trwania, co jest bardzo dobrym wynikiem. W 2023 r. było to nieco mniej – 67 proc.

Środa najpopularniejszym dniem na organizację webinarów

Polscy twórcy najchętniej organizują wydarzenia online w środy, a w dalszej kolejności we wtorki i w czwartki (rok wcześniej to właśnie czwartki były najczęściej wybieranym dniem). Jeśli chodzi o konkretne godziny, to największą popularnością cieszy się 16:00. Popołudnie i wieczór (od 16:00 do 19:00) to również najczęściej wybierana pora przez organizatorów webinarów w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Niemczech, co ciekawe, najwięcej wydarzeń odbywa się pomiędzy 7:00 a 9:00 rano.