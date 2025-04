Co 5. dorosły Polak padł ofiarą cyberataku, co 4. zna osobę, którą to spotkało – najnowsze dane

Już 53 proc. dorosłych Polaków deklaruje, że zawsze pamięta o stosowaniu podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa, takich jak np. nieklikanie w podejrzane linki, weryfikacja nadawców e-maili czy korzystanie z zaufanych dostawców technologii. Z kolei 39,5 proc. stara się o tych zasadach pamiętać, ale nie zawsze im się to udaje. Tylko 3 proc. nie stosuje ich nigdy, a 4,5 proc. nie umie odpowiedzieć na to pytanie. To dane z najnowszego reprezentatywnego badania platformy ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online.

Jednocześnie co 5. badany przyznaje, że zdarzyło mu się paść ofiarą cyberataku, a co 4. ma w bliskiej rodzinie lub wśród znajomych kogoś, kto został nim dotknięty. Natomiast jedynie 2 proc. twierdzi, że takie zdarzenie miało miejsce w ich miejscu pracy. Aż 8 proc. respondentów nie wie, czy oni sami lub ktoś ich otoczenia padli kiedyś ofiarą cyberataku.

Co 5. Polak byłby gotów zapłacić za dostęp do wiedzy o cyberbezpieczeństwie

Tylko co 10. badany przez ClickMeeting ocenia poziom świadomości Polaków na temat cyberbezpieczeństwa jako wysoki. Zdaniem połowy respondentów jest on średni, a według 37 proc. – niski. Aż 89,5 proc. uważa, że w Polsce potrzeba więcej edukacji na temat cyberbezpieczeństwa, a co 5. badana osoba byłaby gotowa zapłacić za udział w kursie online lub eksperckim webinarze na ten temat. Jeśli dostęp do takich treści wykupiłby np. pracodawca lub uczelnia, zainteresowanych byłoby 35,5 proc. ankietowanych. Udziałem w kursie lub webinarze na temat cyberbezpieczeństwa w ogóle nie byłoby zainteresowanych 22 proc. ankietowanych, a 21 proc. nie umie odpowiedzieć na to pytanie.

Z naszego badania wynika, że jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń obecnych w świecie cyfrowym, ale również tego, jak się przed nimi chronić. Jednak to, czy uda się nam zachować prywatność i ochronić swoje dane w Internecie, w głównej mierze zależy od narzędzi, z których korzystamy – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager z ClickMeeting. – Według naszych wcześniejszych badań 52 proc. Polaków zdaje sobie sprawę, że pochodzenie firmy z Unii Europejskiej ma wpływ na bezpieczeństwo tworzonych przez nią narzędzi oraz przechowywanych danych. Działając na terenie UE, jesteśmy zobligowani do przestrzegania restrykcyjnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa danych, jak RODO. Warto więc wybierać europejskich partnerów, szczególnie takich, którzy, jak ClickMeeting, współpracują wyłącznie z certyfikowanymi centrami danych i legitymują się międzynarodową certyfikacją ISO/IEC 27001:2022 potwierdzającą wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Kto jest najbardziej narażony na cyberataki? Wszyscy

W pytaniu wielokrotnego wyboru o to, kto jest najbardziej narażony na cyberataki, najwięcej badanych – 38,5 proc. – stwierdziło, że wszyscy są narażeni w równym stopniu, a 38 proc. wskazało na osoby starsze. Zdaniem 32,5 proc. szczególnie zagrożone są w tym wypadku osoby oraz instytucje publiczne, z kolei 26,5 proc. badanych wskazało osoby prywatne. Według 24 proc. najbardziej narażoną grupą są dzieci i młodzież. Firmy wskazało 8,5 proc. ankietowanych.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku powyżej 18 lat.