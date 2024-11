Ponad 40 proc. Polaków używa rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję – ale więcej niż połowa z nich deklaruje, że robi to z braku wyboru. Nowe dane ClickMeeting

Ponad ⅓ Polaków nie wie, czy pochodzenie firmy technologicznej dostarczającej produkty i/lub usługi online z kraju Unii Europejskiej ma wpływ na bezpieczeństwo przechowywanych przez nią danych, a 13 proc. uważa, że nie. To dane z nowego reprezentatywnego badania ClickMeeting, lidera polskiego rynku narzędzi do webinarów, spotkań online oraz wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej. Jednocześnie 47 proc. Polaków twierdzi, że zawsze dba o ochronę swojej prywatności i bezpieczeństwa danych w sieci. Niewiele mniej – 45 proc. – stara się tak postępować, choć nie zawsze im się udaje, a 8 proc. nie zwraca na to uwagi.

Wiele osób nie dostrzega związku między ochroną prywatności danych a krajem pochodzenia firmy, która je zbiera. Tymczasem firmy z Unii Europejskiej, które przechowują dane w UE, podlegają restrykcyjnym przepisom, takim jak RODO, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa. W ClickMeeting dbamy o ochronę prywatności – nasze serwery znajdują się w centrach danych w UE, spełniających surowe normy – podkreśla Tomasz Bołcun, Brand Manager ClickMeeting. – Niepokoi nas to, że prawie co dziesiąty Polak nie martwi się o ochronę swoich danych w sieci. Jesteśmy jednak świadomi niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii. W naszym wcześniejszym badaniu na temat cyberzagrożeń w edukacji online prawie połowa ankietowanych wyrażała obawę przed przekazywaniem danych przez platformy edukacyjne innym firmom, a ponad ⅓ przed wykorzystaniem ich do szkolenia sztucznej inteligencji i projektowania nowych technologii.

Ponad 40 proc. Polaków korzysta z rozwiązań AI

Według danych CBOS prawie 40 proc. Polaków widzi w sztucznej inteligencji więcej zagrożeń niż szans, a 29 proc. ma wobec tej technologii mieszane odczucia. Według najnowszego badania ClickMeeeting 44 proc. Polaków deklaruje, że używa oprogramowania i usług online wykorzystujących sztuczną inteligencję, przy czym ponad połowa z nich twierdzi, że robi to tylko dlatego, że nie ma innego wyboru. Aż ¼ nie wie, czy w wykorzystywanych przez nich rozwiązaniach technologicznych jest stosowana sztuczna inteligencja.

Przy wyborze oprogramowania i usług online kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną prywatności, a także zgodność danego rozwiązania z przepisami RODO, mają kluczowe znaczenie tylko dla co piątego polskiego konsumenta. Tymczasem, według dostępnych danych, ponad ⅓ polskich firm odnotowała w ubiegłym roku wzrost liczby cyberataków w porównaniu do roku poprzedniego. Zagrożenia cybernetyczne stają się coraz bardziej zaawansowane, a Europol przewiduje w najbliższym czasie gwałtowny wzrost cyberprzestępczości wspieranej przez sztuczną inteligencję.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2024 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku od 18 do 65 lat.