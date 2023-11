Jedna trzecia Polaków obawia się wykorzystania przekazanych danych do trenowania AI. Prawie co dziesiąty doświadczył naruszenia prywatności danych online

Edukacja online stała się kluczowym elementem procesu nauki zarówno w szkołach jak i firmach. Z tego powodu polska platforma do pracy, szkoleń oraz webinarów ClickMeeting, postanowiła sprawdzić opinie Polaków na temat bezpieczeństwa, cyberzagrożeń oraz prywatności w trakcie korzystania z cyfrowych metod zdobywania wiedzy.

Ponad połowa Polaków nie wie, jak postępować wobec zagrożeń edukacji online

Badanie wykazało, że 78 proc. Polaków jest świadomych potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem oraz prywatnością w edukacji online. Odpowiedź: raczej tak zaznaczyło - 40 proc. osób, tak - 38 proc. Z kolei 17 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat, a 5 proc. uważa, że nie jest wystarczająco zaznajomiona z tym tematem. Respondenci zostali zapytani również o to, czy wiedzą, w jaki sposób zareagować, gdyby mieli kontakt z cyberzagrożeniem w trakcie zdalnej edukacji. Nawet 42 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź: trudno powiedzieć, kolejne 42 proc. wie, jak postąpić w takiej sytuacji, a 16 proc. nie wie.

Największe obawy związane są z kradzieżą danych

Ankietowani zostali zapytani w pytaniu wielokrotnego wyboru o to, jakie są główne zagrożenia związane z prywatnością oraz bezpieczeństwem w związku z nauką zdalną/hybrydową. Najwyższy odsetek, czyli 64 proc. respondentów, obawia się kradzieży danych oraz dostępu osób nieuprawnionych do prywatnych urządzeń. Kolejne zauważalne zagrożenia to przekazanie danych przez platformę edukacyjną innym firmom (44 proc.), wyciek informacji o adresie IP lub położeniu (42 proc.), wykorzystanie danych do szkolenia AI i projektowania nowych technologii (36 proc.) oraz inne (6 proc.)

-Wyniki ankiety pokazują, że Polacy są coraz bardziej świadomi zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa online, również w trakcie edukacji na odległość. Niepokojące jest jednak to, że ponad połowa badanych (58 proc.) nie wie lub nie jest pewna, w jaki sposób należy zareagować w kontakcie z cyberzagrożeniem. Główne obawy to kradzież danych, dostęp osób nieuprawnionych do prywatnych urządzeń oraz przekazanie informacji przez platformy edukacyjne innym firmom. Respondenci obawiają się również zagrożeń związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. Badanie pokazuje więc konieczność wprowadzenia silniejszych zabezpieczeń, regularnych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz surowszych regulacji prawnych. ClickMeeting jako platforma do webinarów oraz edukacji online gwarantuje użytkownikom bezpieczeństwo w czasie interaktywnych spotkań. Warto, aby firmy oraz szkoły organizowały lekcje na temat cyberbezpieczeństwa, oraz tego jak powinniśmy reagować na zagrożenia online – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Propozycje działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Osoby biorące udział w badaniu ClickMeeting wskazały w pytaniu wielokrotnego wyboru, jakie kroki powinny zostać podjęte, aby poprawić bezpieczeństwo oraz ochronę prywatności w edukacji online. Na czele wymagań znalazło się wprowadzenie silniejszych zabezpieczeń (68 proc.), następnie regularne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa (50 proc.) oraz wypracowanie surowszych regulacji prawnych dotyczących zajęć online (40 proc.). Większa transparentność platform w zakresie gromadzenia danych (34 proc.) oraz inne (4 proc.).

8 proc. badanych doświadczyło naruszenia prywatności w trakcie nauki online

Ankietowani odpowiedzieli również na to, czy kiedykolwiek doświadczyli naruszenia prywatności podczas zajęć online, na przykład wycieku danych osobowych lub nieautoryzowanego dostępu. Większość, czyli 71 proc. nie miała do czynienia z taką sytuacją. Z kolei 21 proc. osób nie było pewnych wystąpienia takiego zdarzenia, a 8 proc. respondentów doświadczyło tego rodzaju zagrożenia.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono na grupie 1002 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-34 lata (26 proc.), 35-54 lata (35 proc.) oraz powyżej 55 roku życia (39 proc.). 52 proc. wszystkich osób to kobiety, a 48 proc. mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (41 proc.), od 5 do 20 tysięcy mieszkańców (11 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (17 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).

ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku i udostępnia aplikację na całym świecie w 8 wersjach językowych. Jej misją jest wsparcie komunikacji i nauki niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie ktoś się znajduje. Platforma do webinarów, czyli rodzaju seminarium prowadzonego za pośrednictwem internetu, działa w przeglądarce internetowej.

