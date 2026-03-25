Czy przedsiębiorcy wyszkolili się z KSeF? Ponad 2,2 tys. webinarów i 1,3 mln wydanych certyfikatów. 77 proc. firm deklaruje gotowość

Od 1 kwietnia 2026 r. Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowym narzędziem dla wszystkich przedsiębiorców, również tych zwolnionych z VAT. To ogólnopolska platforma do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych, która zmienia nie tylko sposób dokumentowania transakcji, ale też codzienną pracę działów księgowości i finansów. Obowiązek rozliczania faktur poprzez KSeF objął największych podatników (obrót w 2024 r. powyżej 200 mln zł) r. od 1 lutego 2026 r. Pozostali w ciągu tygodnia powinni dołączyć do systemu.

Przedsiębiorcy mieli czas na poznanie nowego systemu od jesieni zeszłego roku. Skala przygotowania jest imponująca – jak wynika z danych ClickMeeting, lidera rynku webinarów i spotkań online w Polsce, co dziesiąty webinar w 2025 r. dotyczył szeroko rozumianych finansów i biznesu. W ciągu ostatnich 7 miesięcy na platformie ClickMeeting odbyło się już 2,2 tys. webinarów poświęconych w całości nowym zasadom systemu KSeF, a zaplanowane jest jeszcze 28. W 25 płatnych wydarzeniach wzięło udział prawie 3,1 tys. osób, a przychód z biletów na wydarzenia płatne wyniósł 425 536 zł.



Z najnowszego, marcowego badania wynika, że aż 77 proc. ankietowanych przedsiębiorców zadeklarowało wysoki stopień gotowości do korzystania z KSeF. Jedynie 1 proc. ankietowanych firm stwierdziło, że jeszcze nie rozpoczęło przygotowań.

Przedsiębiorcy uczą się KSeF online, szukając odpowiedzi na pytania o techniczne wdrożenie, zgodność z przepisami i wpływ systemu na codzienne operacje. W sumie aż 10 proc. zeszłorocznych webinarów dotyczyło m.in. rozliczeń podatkowych, księgowości czy zarządzania projektami – co pokazuje, jak duże znaczenie ma ta zmiana dla funkcjonowania firm – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting.

W praktyce nadchodzący obowiązek oznacza dla przedsiębiorców konieczność nie tylko wdrożenia nowego narzędzia, ale też zdobycia zupełnie nowych kompetencji. Wymaga zrozumienia aspektów technicznych, jak i przepisów podatkowych oraz dostosowania codziennych procedur. Dlatego firmy masowo sięgają po wiedzę dostępną online.

Webinary pełnią dziś rolę praktycznych przewodników – tłumaczą nie tylko, jak działa system, ale przede wszystkim jak go wdrożyć w realiach konkretnej firmy - mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager platformy ClickMeeting. – Dzięki łatwemu dostępowi do ekspertów z całego kraju zmienia się model dzielenia się wiedzą. Specjaliści, doradcy podatkowi i praktycy uczą innych w formule „na żywo”, krok po kroku wyjaśniając zarówno przepisy, jak i obsługę narzędzi – np. aplikacji KSeF 2.0. To praktyczne podejście znacząco ułatwia przedsiębiorcom zrozumienie i wdrożenie nowych rozwiązań.

Ministerstwo Finansów w połowie marca podsumowało pierwsze tygodnie działania systemu KSeF. Jak powiedział Zbigniew Stawicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, już ponad 256 tys. podmiotów wystawiło w KSeF blisko 61,5 mln faktur. Ponadto Ministerstwo wystawiło przedsiębiorcom prawie 1,3 mln certyfikatów w KSeF, a blisko połowa podmiotów objętych docelowo działaniem systemu już z niego korzysta.