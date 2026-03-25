Czy przedsiębiorcy wyszkolili się z KSeF? Ponad 2,2 tys. webinarów i 1,3 mln wydanych certyfikatów. 77 proc. firm deklaruje gotowość
Od września zrealizowano już 2,2 tys. webinarów o KSeF na ClickMeeting, a blisko 30 zaplanowano w najbliższym czasie. Przychód z płatnych wydarzeń na ten temat na polskiej platformie ClickMeeting wyniósł ponad 425,5 tys. zł. Szkolenia online stały się ważnym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców przygotowujących się do nowych obowiązków. Co dziesiąty webinar w 2025 r. dotyczył tematów finansowych i biznesowych. Skala zainteresowania rośnie, choć obowiązek od lutego objął jedynie około 5 tys. największych podatników. Mimo to setki tysięcy firm już korzystają z systemu, a liczba wydanych certyfikatów sięga 1,3 mln. To sygnał, że rynek intensywnie przygotowuje się do pełnego wdrożenia.
2026-03-25, 11:50

Od 1 kwietnia 2026 r. Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowym narzędziem dla wszystkich przedsiębiorców, również tych zwolnionych z VAT. To ogólnopolska platforma do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych, która zmienia nie tylko sposób dokumentowania transakcji, ale też codzienną pracę działów księgowości i finansów. Obowiązek rozliczania faktur poprzez KSeF objął największych podatników (obrót w 2024 r. powyżej 200 mln zł) r. od 1 lutego 2026 r. Pozostali w ciągu tygodnia powinni dołączyć do systemu. 

Przedsiębiorcy mieli czas na poznanie nowego systemu od jesieni zeszłego roku. Skala przygotowania jest imponująca – jak wynika z danych ClickMeeting, lidera rynku webinarów i spotkań online w Polsce, co dziesiąty webinar w 2025 r. dotyczył szeroko rozumianych finansów i biznesu. W ciągu ostatnich 7 miesięcy na platformie ClickMeeting odbyło się już 2,2 tys. webinarów poświęconych w całości nowym zasadom systemu KSeF, a zaplanowane jest jeszcze 28. W 25 płatnych wydarzeniach wzięło udział prawie 3,1 tys. osób, a przychód z biletów na wydarzenia płatne wyniósł 425 536 zł. 

Z najnowszego, marcowego badania wynika, że aż 77 proc. ankietowanych przedsiębiorców zadeklarowało wysoki stopień gotowości do korzystania z KSeF. Jedynie 1 proc. ankietowanych firm stwierdziło, że jeszcze nie rozpoczęło przygotowań.

Przedsiębiorcy uczą się KSeF online, szukając odpowiedzi na pytania o techniczne wdrożenie, zgodność z przepisami i wpływ systemu na codzienne operacje. W sumie aż 10 proc. zeszłorocznych webinarów dotyczyło m.in. rozliczeń podatkowych, księgowości czy zarządzania projektami – co pokazuje, jak duże znaczenie ma ta zmiana dla funkcjonowania firm – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting

W praktyce nadchodzący obowiązek oznacza dla przedsiębiorców konieczność nie tylko wdrożenia nowego narzędzia, ale też zdobycia zupełnie nowych kompetencji. Wymaga zrozumienia aspektów technicznych, jak i przepisów podatkowych oraz dostosowania codziennych procedur. Dlatego firmy masowo sięgają po wiedzę dostępną online. 

Webinary pełnią dziś rolę praktycznych przewodników – tłumaczą nie tylko, jak działa system, ale przede wszystkim jak go wdrożyć w realiach konkretnej firmy - mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager platformy ClickMeeting. Dzięki łatwemu dostępowi do ekspertów z całego kraju zmienia się model dzielenia się wiedzą. Specjaliści, doradcy podatkowi i praktycy uczą innych w formule „na żywo”, krok po kroku wyjaśniając zarówno przepisy, jak i obsługę narzędzi – np. aplikacji KSeF 2.0. To praktyczne podejście znacząco ułatwia przedsiębiorcom zrozumienie i wdrożenie nowych rozwiązań.  

Ministerstwo Finansów w połowie marca podsumowało pierwsze tygodnie działania systemu KSeF. Jak powiedział Zbigniew Stawicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, już ponad 256 tys. podmiotów wystawiło w KSeF blisko 61,5 mln faktur. Ponadto Ministerstwo wystawiło przedsiębiorcom prawie 1,3 mln certyfikatów w KSeF, a blisko połowa podmiotów objętych docelowo działaniem systemu już z niego korzysta. 

KONTAKT / AUTOR
Anna Czajka-Kalinowska
ZAŁĄCZNIKI
cm-ksef.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Polska platforma webinarowa
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.