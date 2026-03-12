Nawet 80 tys. leadów zebranych dzięki organizacji webinarów. W dobie AI rośnie znaczenie eksperckich kanałów dotarcia do potencjalnych klientów, mniej zależnych od ruchu z wyszukiwarek

Zmiany w sposobie korzystania z internetu sprawiają, że zdobywanie leadów staje się coraz trudniejsze. Według badań już połowa marketerów zauważyła, że odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję w wyszukiwarkach ograniczają ruch na stronach internetowych. Jednocześnie aż 67 proc. firm deklaruje, że ich strategie wzrostu w dużej mierze opierają się właśnie na lead generation, czyli pozyskiwaniu unikalnych użytkowników, którzy zostawiają swoje dane kontaktowe i wyrażają zgodę na dalszą komunikację. W tej sytuacji rośnie znaczenie własnych kanałów dotarcia do odbiorców oraz narzędzi umożliwiających bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami.

– Webinary idealnie wpisują się w ten trend. Pozwalają nie tylko budować bazę potencjalnych klientów, ale także odpowiadają na rosnącą potrzebę dostępu do wartościowych, eksperckich treści w świecie coraz bardziej zdominowanym przez informacje generowane przez sztuczną inteligencję. W minionym roku jeden z organizatorów wydarzeń na platformie ClickMeeting zebrał za ich pośrednictwem aż 81 tys. leadów, a na jedno z wydarzeń marketingowych zarejestrowało się ponad 21 tys. unikalnych użytkowników – mówi Tomasz Bołcun, Brand Manager platformy ClickMeeting, lidera rynku webinarów i spotkań online w Polsce. – Webinary są jednym z najbardziej efektywnych i sprawdzonych narzędzi lead generation, ponieważ opierają się na wymianie wartości między organizatorem wydarzenia a uczestnikami. Użytkownicy w zamian za dostęp do wiedzy, praktycznych wskazówek czy możliwości zadania pytania ekspertowi chętniej podają swoje dane kontaktowe.

Rosnąca świadomość prywatności w sieci - rośnie znaczenie eksperckich treści

Według analiz rynkowych średni koszt pozyskania leada z webinaru wynosi około 72 dolarów – to znacznie mniej niż w przypadku wielu tradycyjnych działań marketingowych. Dla porównania, koszt pozyskania kontaktu podczas wydarzeń branżowych czy targów może przekraczać nawet 800 dolarów za lead. Jednocześnie w segmencie B2B już 87 proc. firm wykorzystuje je jako element swojej strategii marketingowej, a ponad połowa marketerów (52 proc.) wskazuje webinary jako jeden z trzech najlepiej działających kanałów marketingowych.

Jednocześnie firmy muszą mierzyć się z rosnącą świadomością użytkowników dotyczącą prywatności i ochrony danych. Internauci są coraz bardziej selektywni w kwestii udostępniania swoich informacji kontaktowych. Jak wynika z badania ClickMeeting przeprowadzonego wśród uczestników spotkań online, ponad 90 proc. z nich zwraca uwagę na swoją prywatność w sieci, a 88 proc. przynajmniej stara się zapoznać z akceptowanymi regulaminami i zgodami.

– Internauci bombardowani przekazem marketingowym niechętnie dzielą się swoimi danymi. Webinary działają dlatego, że oferują wiedzę i bezpośredni kontakt z ekspertami, a nie wyłącznie komunikat sprzedażowy – mówi Tomasz Bołcun, Brand Manager ClickMeeting. – Dodatkowo jeden webinar może generować leady przez długi czas – nie tylko podczas transmisji na żywo, ale również po jej zakończeniu. Nawet do około połowy wszystkich odsłon webinarów pochodzi z nagrań dostępnych na żądanie, co znacząco wydłuża ich „życie marketingowe”.

Według najnowszego raportu ClickMeeting przeciętne wydarzenie na platformie w 2025 r. trwało 102 minuty, natomiast płatne wydarzenia były dłuższe – średnio 131 minut. Średnio w pojedynczym webinarze wzięło udział 41 osób, a statystyczny przychód ze sprzedaży biletów wyniósł 4,4 tys. zł. W porównaniu do roku 2024 r. liczba uczestników płatnych webinarów organizowanych za pośrednictwem ClickMeeting wzrosła o 24 proc., a przychody organizatorów ze sprzedaży biletów – aż o 40 proc.