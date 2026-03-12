Nawet 80 tys. leadów zebranych dzięki organizacji webinarów. W dobie AI rośnie znaczenie eksperckich kanałów dotarcia do potencjalnych klientów, mniej zależnych od ruchu z wyszukiwarek
Aż 67 proc. organizacji opiera swoje strategie wzrostu na pozyskiwaniu leadów, co stanowi problem w kontekście spadków ruchu na stronach internetowych powodowanych przez rozwiązania AI. Kluczowe stają się więc własne kanały dotarcia do potencjalnych klientów, takie jak webinary – ponad połowa marketerów uważa je za jeden z najbardziej skutecznych kanałów marketingowych. Według danych polskiej platformy webinarowej ClickMeeting rekordzista w ciągu 2025 roku zebrał 81 tys. kontaktów do potencjalnych klientów, a rekordowe wydarzenie przyniosło ponad 21 tys. leadów. Koszt pozyskania leada z webinaru może być ponad 10-krotnie mniejszy, niż w przypadku tradycyjnych działań marketingowych, np. wydarzeń branżowych czy targów.
2026-03-12, 11:31

Zmiany w sposobie korzystania z internetu sprawiają, że zdobywanie leadów staje się coraz trudniejsze. Według badań już połowa marketerów zauważyła, że odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję w wyszukiwarkach ograniczają ruch na stronach internetowych. Jednocześnie aż 67 proc. firm deklaruje, że ich strategie wzrostu w dużej mierze opierają się właśnie na lead generation, czyli pozyskiwaniu unikalnych użytkowników, którzy zostawiają swoje dane kontaktowe i wyrażają zgodę na dalszą komunikację. W tej sytuacji rośnie znaczenie własnych kanałów dotarcia do odbiorców oraz narzędzi umożliwiających bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami.

Webinary idealnie wpisują się w ten trend. Pozwalają nie tylko budować bazę potencjalnych klientów, ale także odpowiadają na rosnącą potrzebę dostępu do wartościowych, eksperckich treści w świecie coraz bardziej zdominowanym przez informacje generowane przez sztuczną inteligencję. W minionym roku jeden z organizatorów wydarzeń na platformie ClickMeeting zebrał za ich pośrednictwem aż 81 tys. leadów, a na jedno z wydarzeń marketingowych zarejestrowało się ponad 21 tys. unikalnych użytkowników  – mówi Tomasz Bołcun, Brand Manager platformy ClickMeeting, lidera rynku webinarów i spotkań online w Polsce. – Webinary są jednym z najbardziej efektywnych i sprawdzonych narzędzi lead generation, ponieważ opierają się na wymianie wartości między organizatorem wydarzenia a uczestnikami. Użytkownicy w zamian za dostęp do wiedzy, praktycznych wskazówek czy możliwości zadania pytania ekspertowi chętniej podają swoje dane kontaktowe.

Rosnąca świadomość prywatności w sieci - rośnie znaczenie eksperckich treści
Według analiz rynkowych średni koszt pozyskania leada z webinaru wynosi około 72 dolarów – to znacznie mniej niż w przypadku wielu tradycyjnych działań marketingowych. Dla porównania, koszt pozyskania kontaktu podczas wydarzeń branżowych czy targów może przekraczać nawet 800 dolarów za lead. Jednocześnie w segmencie B2B już 87 proc. firm wykorzystuje je jako element swojej strategii marketingowej, a ponad połowa marketerów (52 proc.) wskazuje webinary jako jeden z trzech najlepiej działających kanałów marketingowych.

Jednocześnie firmy muszą mierzyć się z rosnącą świadomością użytkowników dotyczącą prywatności i ochrony danych. Internauci są coraz bardziej selektywni w kwestii udostępniania swoich informacji kontaktowych. Jak wynika z badania ClickMeeting przeprowadzonego wśród uczestników spotkań online, ponad 90 proc. z nich zwraca uwagę na swoją prywatność w sieci, a 88 proc. przynajmniej stara się zapoznać z akceptowanymi regulaminami i zgodami.

– Internauci bombardowani przekazem marketingowym niechętnie dzielą się swoimi danymi. Webinary działają dlatego, że oferują wiedzę i bezpośredni kontakt z ekspertami, a nie wyłącznie komunikat sprzedażowy – mówi Tomasz Bołcun, Brand Manager ClickMeeting. – Dodatkowo jeden webinar może generować leady przez długi czas – nie tylko podczas transmisji na żywo, ale również po jej zakończeniu. Nawet do około połowy wszystkich odsłon webinarów pochodzi z nagrań dostępnych na żądanie, co znacząco wydłuża ich „życie marketingowe”. 

Według najnowszego raportu ClickMeeting przeciętne wydarzenie na platformie w 2025 r. trwało 102 minuty, natomiast płatne wydarzenia były dłuższe – średnio 131 minut. Średnio w pojedynczym webinarze wzięło udział 41 osób, a statystyczny przychód ze sprzedaży biletów wyniósł 4,4 tys. zł. W porównaniu do roku 2024 r. liczba uczestników płatnych webinarów organizowanych za pośrednictwem ClickMeeting wzrosła o 24 proc., a przychody organizatorów ze sprzedaży biletów – aż o 40 proc. 

KONTAKT / AUTOR
Anna Czajka-Kalinowska
ZAŁĄCZNIKI
fot_freepik.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Polska platforma webinarowa
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.