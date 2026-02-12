Rekordowy rok w branży wydarzeń online – frekwencja wyższa o 32 proc., a rekordowe wydarzenie przyciągnęło 23 tys. osób. Jak na rynek twórców wpłynie rozwój rynku AI-influencerów?

Blisko 4,5 tys. zł wyniósł średni przychód z biletów sprzedanych na pojedyncze spotkanie online lub webinar zorganizowane w 2025 r. za pośrednictwem platformy ClickMeeting – lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online. Rekordowy pojedynczy webinar, poświęcony zmianom podatkowym, pozwolił na wypracowanie 155 tys. zł przychodu, a cykl webinarów – aż 1,5 mln zł. Lider sprzedał 1275 wejściówek na jedno płatne wydarzenie. To dane z najnowszej edycji raportu ClickMeeting „State of online events 2025”.

Średnia cena biletu na wydarzenie online na ClickMeeting wyniosła 99 zł, o 12,5 proc. więcej niż rok wcześniej. W większości branż koszt wstępu to ok. 80-150 zł za dwugodzinny webinar, nie brakuje jednak droższych ofert z bardziej niszowych i specjalistycznych sektorów, jak zaawansowane kursy dla lekarzy, szkolenia z zakresu technologii czy warsztaty prawnicze. Najdroższy bilet na pojedyncze wydarzenie zorganizowane za pośrednictwem ClickMeeting w 2025 r. kosztował 4,5 tys. zł.

Profesjonalizacja webinarów przekłada się na wzrost frekwencji o 32 proc.

W minionym roku odnotowaliśmy wyraźną profesjonalizację organizatorów wydarzeń online. Liderzy rynku nie organizują już pojedynczych webinarów, lecz serie, budują społeczności stałych uczestników i oferują różne pakiety dostępu. Lepiej promują swoje wydarzenia, inwestując w reklamę, budując listy mailingowe i wykorzystując rekomendacje zadowolonych uczestników poprzednich edycji – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager w ClickMeeting. – Przekłada się to na wzrost liczby odbiorców. W 2025 r. w pojedynczym płatnym webinarze zorganizowanym za pośrednictwem ClickMeeting wzięło udział 41 osób, o 10 więcej niż rok wcześniej. Na rekordowe wydarzenie zarejestrowało się blisko 23 tys. unikalnych użytkowników. To wartościowe leady – potencjalni klienci zainteresowani ofertą i wyrażający zgodę na dalszą komunikację.

Wspomnianym liderem pod względem liczby zebranych leadów okazał się bezpłatny webinar edukacyjny, który przyciągnął księgowych, przedsiębiorców i menedżerów zainteresowanych zmianami w przepisach podatkowych. Drugie miejsce zajął webinar skierowany do księgowych, którzy chcą rozwijać swoje biura rachunkowe (14 tys. leadów), a trzecie – webinar dla nauczycieli, wykładowców i trenerów, zainteresowanych rozwijaniem działalności w Internecie (9,5 tys. leadów).

AI-influencerzy rosną – to wyzwanie, ale i potencjalne wsparcie dla ekspertów

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ClickMeeting, ¼ Polaków byłaby skłonna obserwować w mediach społecznościowych influencera stworzonego przez sztuczną inteligencję, jeśli jego treści byłyby wartościowe i interesujące. Nieco ponad połowa badanych nie chcialaby śledzić takiego twórcy, a trochę ponad ⅕ nie umie odpowiedzieć na to pytanie.

W świecie, w którym treści generowane przez AI stają się coraz bardziej powszechne, wielu odbiorców szuka treści i wydarzeń dostarczanych przez prawdziwych ekspertów, którzy oferują wiedzę, doświadczenie oraz możliwość interakcji, której nie zapewni nawet najbardziej zaawansowany wirtualny twórca – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager w ClickMeeting. – Jednocześnie rozwój wirtualnych twórców może stać się dla organizatorów wydarzeń online ciekawym uzupełnieniem działań promocyjnych, np. do generowania krótkich zapowiedzi czy treści edukacyjnych. Może to zwiększyć zasięg i pomóc w dotarciu do nowych odbiorców. Jednak takie narzędzie działa najlepiej wtedy, kiedy stoi za nim realna, ekspercka treść.

Według dostępnych danych branżowych rynek influencerów generowanych przez AI rozwija się najszybciej ze wszystkich gałęzi influencer marketingu i będzie stanowił jeden z głównych trendów w najbliższych latach. Aż 60 proc. marek planuje korzystać z treści influencerów wykreowanych przez sztuczną inteligencję.