44 proc. Polaków nie chce sztucznej inteligencji w instytucjach państwowych. Najnowsze dane

Częstotliwość cyberataków, wycieków danych oraz dezinformacji cały czas rośnie. Według dostępnych analiz w 2025 roku Europa stanowiła jeden z głównych celów ataków informatycznych, przede wszystkim skierowanych w administrację publiczną oraz infrastrukturę krytyczną. Aż 63 proc. Polaków obawia się potencjalnego wycieku danych. Jednak tylko 28 proc. twierdzi, że padło ofiarą takiego incydentu, jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie platformy ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online.

Aż 61 proc. badanych Polaków deklaruje, że nigdy nie padło ofiarą wycieku danych, a 11 proc. przyznaje, że nie wie, czy coś takiego miało miejsce. Jednocześnie niemal połowa ankietowanych – 48 proc. – kojarzy sytuację, w której ktoś przejął lub próbował przejąć profile w social mediach należące do nich lub do ich bliskich i znajomych.

Fakt, że ponad 60 proc. badanych uważa, że nigdy nie padło ofiarą wycieku danych, nie oznacza, że takie incydenty nie miały miejsca – wiele naruszeń pozostaje niewidocznych. Dlatego firmy przetwarzające dane użytkowników muszą od początku dbać o jak najlepsze ich zabezpieczenie, a nie reagować po fakcie – mówi Karolina Nazarewicz, Legal Department Manager ClickMeeting. – Wybierając dostawcę usług technologicznych warto zwracać uwagę na to, czy, tak jak ClickMeeting, korzysta wyłącznie z certyfikowanymi centrów danych, legitymuje się międzynarodową certyfikacją jak ISO/IEC 27001:2022 oraz podlega regulacjom prawnym kładącym nacisk na bezpieczeństwo informacji, w tym RODO i dyrektywa NIS2.

Zdaniem Polaków AI zwiększa ryzyko cyberzagrożeń

Niemal ¾ osób badanych przez ClickMeeting zwraca uwagę na fakt, że jednym z czynników zwiększających ryzyko cyberzagrożeń jest powszechna dostępność sztucznej inteligencji. Aż 44 proc. ankietowanych nie chce, by instytucje państwowe korzystały z technologii AI w sprawach takich jak np. wsparcie podejmowania decyzji, rozpatrywania podań i wniosków, kontakt z obywatelami czy analiza zeznań podatkowych. Za takimi rozwiązaniami opowiada się 25 proc. badanych, natomiast aż 37 proc. nie ma zdania na ten temat lub jest im to obojętne.

Nic dziwnego, że część społeczeństwa obawia się wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w administracji publicznej, gdzie przetwarzane są bardzo szczegółowe dane, a podejmowane decyzje mają ogromny wpływ na życie osób prywatnych i firm – mówi Karolina Nazarewicz, Legal Department Manager ClickMeeting. – Wdrażanie każdej technologii bez solidnych zabezpieczeń może przynieść więcej szkód niż korzyści, dlatego tak ważne jest, by były one projektowane z myślą o odporności na nadużycia cyfrowe. Odpowiedzialne podejście jest kluczowe do budowania zaufania odbiorców.

O badaniu:

Badanie przeprowadzono w listopadzie 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.