61 proc. Polaków obawia się treści tworzonych przez AI, ale 64 proc. korzysta z niej na co dzień. Najnowsze dane

Aż 61 proc. Polaków odczuwa zaniepokojenie faktem, że treści tworzone przez sztuczną inteligencję (np. filmy, teksty czy zdjęcia) stają się coraz trudniejsze do odróżnienia od tych stworzonych przez człowieka. Wśród 19 proc. fakt ten budzi zaciekawienie i ekscytację, 14 proc. reaguje obojętnością, a 6 proc. nie umie określić swoich emocji. To dane z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie platformy ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online.

Polacy mają wątpliwości wobec AI, ale ponad ⅔ dostrzega jej potencjał w edukacji. Sama obecność treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję w różnego rodzaju materiałach, jak artykuły, książki, filmy, posty w social mediach, grafiki czy utwory muzyczne, budzi wśród badanych Polaków dość zróżnicowane emocje. Dla 23 proc. badanych jest to zachęta do zapoznania się z takimi materiałami, natomiast dla 39 proc. jest to zniechęcające. Dla 28 proc. jest to kwestia obojętna, a 11 proc. nie umie określić swojego podejścia.

Mimo mieszanych uczuć wobec treści generowanych przez sztuczną inteligencję Polacy chętnie korzystają z tej technologii – 64 proc. regularnie używa jej w życiu zawodowym lub codziennym. Nieco ponad 30 proc. deklaruje, że nie używa AI. Zdaniem 67 proc. respondentów sztuczna inteligencja może wspierać działania edukacyjne i szkoleniowe.

Ponad ⅓ uczestników webinarów korzysta z funkcji AI

– Chociaż Polacy mają mieszane emocje wobec treści tworzonych przez sztuczną inteligencję, to w praktyce, jak pokazują dane, coraz częściej dostrzegają jej realne korzyści. Szczególnie w obszarze edukacji i szkoleń online ta technologia otwiera nowe możliwości, jak np. automatyczna transkrypcja nagrań czy notatki tworzone automatycznie po szkoleniu czy webinarze – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting.

Obecnie 51 proc. badanych biorących udział w webinarach, spotkaniach i szkoleniach online nie używa w ich trakcie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, takich jak np. automatyczna transkrypcja, tłumaczenie, podsumowania czy notatki. Z tego typu funkcji korzysta 35 proc. uczestników takich wydarzeń, a aż 14 proc. nie umie odpowiedzieć na to pytanie.

Połowa Polaków chce regulacji sztucznej inteligencji

Już 51 proc. Polaków zdecydowanie zgadza się z tym, że, ze względów bezpieczeństwa i etycznych, rozwój oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji powinny być regulowane przez prawo na poziomie krajowym i unijnym. Zdaniem 26 proc. regulacje dotyczące AI powinny obowiązywać w ograniczonym zakresie, a 8 proc. jest im zdecydowanie przeciwne, ponieważ hamują innowacje. Co 10. badany nie ma zdania na ten temat, a 6 proc. jest to obojętne.

O badaniu:

Badanie przeprowadzono w listopadzie 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.