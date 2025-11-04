Połowa twórców online na świecie ma problemy z monetyzowaniem działalności. ClickMeeting prezentuje e-booka z poradami ekspertów, jak zarabiać w Internecie w 2026 r.
Już ponad połowa polskich twórców internetowych zarabia na swojej działalności w sieci, a niemal ⅓ planuje w 2026 r. zwiększyć swoje przychody. Na świecie działa już ponad 300 milionów twórców online, z czego aż połowa przyznaje, że monetyzowanie swoich działań to dla nich wyzwanie. ClickMeeting przygotował e-booka, w którym 22 ekspertów i liderów opinii z różnych dziedzin dzieli się swoimi prognozami i radami na temat skutecznego budowania marki w 2026 r.
2025-11-04, 12:45

Na świecie działa już ponad 300 milionów twórców internetowych, w tym 50 milionów niezależnych ekspertów i influencerów, którzy zarabiają na własnych webinarach, kursach, vlogach i innych produktach cyfrowych. Jednocześnie aż połowa przyznaje, że monetyzowanie swojej działalności jest dla nich wyzwaniem. 

Wśród polskich twórców online już 55 proc. zarabia na swojej działalności w sieci, a jednym z głównych źródeł ich dochodów jest sprzedaż kursów, szkoleń i konsultacji (38 proc.). Połowa badanych uznaje zarobki za najważniejsze kryterium oceny efektywności swoich działań online, a blisko 30 proc. jako główny cel na 2026 rok wskazuje zwiększenie przychodów. 

Ekspercka wiedza i sprawdzone porady ekspertów 

Co jednak zrobić, by w ogóle zacząć zarabiać na swojej działalności w Internecie, na jakie działania postawić i na co zwrócić szczególną uwagę? ClickMeeting, lider polskiego rynku narzędzi do webinarów oraz szkoleń online, przygotował e-booka „Jak zarabiać online w 2026 roku”, w którym 22 ekspertów i liderów opinii na podstawie własnych doświadczeń dzieli się poradami na temat tego, jak skutecznie zacząć monetyzować swoją działalność w sieci, na co zwrócić szczególną uwagę, a czego unikać.  

Poprosiliśmy doświadczonych freelancerów i przedsiębiorców, by podzielili się swoimi sprawdzonymi metodami na zarabianie online i opowiedzieli nie tylko o swoich sukcesach, ale również o tym, co w ich początkach poszło nie do końca tak, jak planowali – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting. – Najlepiej sprzedaje się oczywiście ekspercka wiedza, a żeby skutecznie działać w tym zakresie, trzeba mieć dobry pomysł i sprawdzone narzędzia – i to właśnie o nich przeczytacie w naszym e-booku. To prawdziwa kopalnia praktycznych wskazówek.

Anna Czajka-Kalinowska
