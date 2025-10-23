Przychody twórców webinarów o 400 tys. zł wyższe niż w całym 2024 roku – polski ClickMeeting podsumowuje pierwsze trzy kwartały 2025

Światowy rynek edukacji online rośnie w tempie 8,2 proc. rocznie, a według prognoz do 2029 r. liczba jego użytkowników wyniesie 1,1 mld. Również w Polsce w ostatnich latach odnotowano znaczący wzrost tego rynku, który ma być kontynuowany w najbliższych latach. Według najnowszych danych ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online, w minionych trzech kwartałach 2025 r. na webinary odbywające się na tej platformie sprzedano 27,1 tys. biletów za łączną kwotę ponad 3 mln zł – to niemal 400 tys. zł więcej niż w całym 2024 r.

Już 35,4 proc. Polaków edukuje się online, a webinary stanowią współcześnie podstawowe narzędzie edukatorów i szkoleniowców. Od kilku lat to właśnie sektor szkoleniowo-edukacyjny odpowiada za ponad połowę wydarzeń organizowanych za pośrednictwem ClickMeeting – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting.

Ponad 85 tys. zł przychodu z webinaru o rachunkowości

Pod względem wartości sprzedanych biletów rekordowy był webinar z dziedziny rachunkowości – 85,6 tys. zł – w którym uczestniczyło prawie 700 osób. Drugie miejsce zajęła konferencja dla pracowników branży medycznej (68,7 tys. zł), a trzecie – inne wydarzenie o tematyce rachunkowości (50,2 tys. zł). Z kolei najwięcej uczestników zgromadziła konferencja medyczna – ponad 500 osób, następnie wydarzenie edukacyjne dla młodzieży (ponad 400 osób) oraz webinar o tematyce ekonomicznej (również ponad 400 osób). Średni przychód z jednego webinaru w tym roku to w minionych dziewięciu miesiącach 2025 r. wyniósł 4 tys. zł.

W tym roku odnotowaliśmy wyraźny wzrost zainteresowania płatnymi webinarami – tylko w pierwszym kwartale tego roku liczba twórców organizujących tego typu wydarzenia wzrosła o 48,5 proc. – dodaje Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting. – Webinary dają dostęp do naprawdę różnorodnej, specjalistycznej wiedzy, a odbiorcy są coraz chętniej płacą za dostęp do treści, które ich interesują – zarówno kupując bilety, jak i dobrowolnie przekazując twórcom wybrane kwoty.