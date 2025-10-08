Połowa polskich firm odnotowała wzrost liczby cyberataków w ostatnim roku, ale Polacy nie dostrzegają tego zagrożenia

Zaledwie 8,5 proc. Polaków jako grupę szczególnie narażoną na cyberataki wskazuje firmy, a niewiele więcej – 11 proc. – instytucje publiczne, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez platformę ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online. Tymczasem, jak wynika z dostępnych danych, aż 36 proc. polskich firm w ciągu minionego roku doświadczyło jakiejś formy cyberataku, a połowa odnotowała wzrost liczby tego typu zagrożeń.

Nieco ponad ⅕ badanych przez ClickMeeting twierdzi, że sami padli kiedyś ofiarą cyberataku – najwięcej w grupie od 18 do 27 roku życia (27 proc.). Jednocześnie tylko 2,2 proc. wskazuje, że tego typu incydent miał miejsce w firmie, w której pracują (od 1 proc. wśród osób 60+ do 4 proc. wśród osób od 28 do 44 roku życia).

Ponad połowa polskich pracowników nie ma szkoleń z cyberbezpieczeństwa

Nasze badanie pokazuje, że Polacy wciąż nie dostrzegają skali zagrożeń dla firm i instytucji – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting. – Według wspomnianych ogólnodostępnych danych aż 55 proc. polskich pracowników w ciągu ostatnich pięciu lat nie odbyło żadnego szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Tymczasem to właśnie pracownicy są pierwszą linią obrony przed cyfrowymi zagrożeniami, a eksperckie szkolenia, bardzo łatwo dostępne online pozwalają na bieżąco rozwijać wiedzę z tego zakresu.

Zdecydowana większość, bo już blisko 90 proc. badanych przyznaje, że Polacy potrzebują więcej edukacji na temat cyberbezpieczeństwa, a tylko co 10. ocenia poziom naszej narodowej świadomości na ten temat jako wysoki. Ponad ⅓ chętnie wzięłaby udział w webinarze, szkoleniu lub kursie online poświęconym tej tematyce, gdyby dostęp zapewnił im np. pracodawca. Najbardziej zainteresowane tą formą nauki są osoby od 18 do 27 lat (45,5 proc.). Kolejne miejsca zajmują grupy badanych od 45 do 59 lat (41,5 proc.), od 28 do 44 lat (34 proc.) i powyżej 60 roku życia (29 proc.).

Dane opisywane w tekście pochodzą z badania przeprowadzonego w kwietniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku powyżej 18 lat.