Co 4. Polak uważa sztuczną inteligencję za zagrożenie na rynku pracy. Największą potrzebę powszechnej edukacji w tym zakresie widzą osoby 60+
Zaledwie 0,5 proc. Polaków powyżej 60. roku życia ocenia swoje umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji jako bardzo dobre, ale aż 75 proc. z nich uważa, że edukacja na ten temat powinna być powszechna, jak wynika z analizy polskiego ClickMeeting. Najmłodsi badani (18–27 lat) najczęściej deklarują, że mają bardzo dobre kompetencje w dziedzinie AI (17 proc.), ale również dostrzegają potrzebę edukacji (69 proc.). Polacy liczą na wsparcie w tym zakresie – nawet 46 proc. badanych od 28 do 44 roku życia chętnie wzięłoby udział w szkoleniu lub kursie online na temat AI zapewnionym np. przez pracodawcę.
2025-09-22, 12:47

Polacy czują dużą potrzebę edukacji na temat sztucznej inteligencji, która rośnie wraz z wiekiem. Wśród badanych w wieku powyżej 60 roku życia aż 75 proc. jest zdania, że szkolenia z tego zakresu powinny być w Polsce powszechne, np. w szkołach na studiach i w firmach. W grupie osób od 45 do 59 roku życia jest to 71,5 proc., od 28 do 44 roku życia – 64 proc. – a wśród badanych od 18 do 27 roku życia – 69 proc. Jednocześnie we wszystkich tych grupach dość wysoki odsetek badanych nie ma zdania na ten temat – od 20,5 proc. do 23,5 proc. To dane z analizy przeprowadzonej przez platformę ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online.

Niewielu Polaków ocenia swoje kompetencje AI jako bardzo dobre 

Odsetek osób oceniających swoje umiejętności korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji jako bardzo dobre jest najwyższy wśród najmłodszych badanych (18-27 lat), wynosi jednak tylko 17 proc. W starszych grupach wiekowych gwałtownie spada: 10 proc. wśród osób od 28 do 44 lat, 2 proc. wśród osób od 45 do 59 lat i 0,5 proc. wśród osób 60+. 

Dane pokazują wyraźnie, że świadomość potrzeby edukacji na temat sztucznej inteligencji rośnie, ale realne umiejętności pozostają w tyle. Tymczasem ta technologia wywiera i będzie wywierać coraz większy wpływ na nasze życie. To sygnał dla sektora edukacji, ale też dla pracodawców, instytucji publicznych i decydentów – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting. Odpowiedzią na rosnące potrzeby edukacyjne są szkolenia online i eksperckie webinary, które, dzięki szerokiej dostępności niezależnie od miejsca zamieszkania i elastyczności czasowej oferują realną alternatywę dla tradycyjnych form nauczania.

W sumie 17 proc. badanych byłoby gotowych wykupić udział w eksperckim webinarze lub kursie online poświęconym zagadnieniom sztucznej inteligencji – od 10 proc. wśród najstarszych respondentów do aż 25,5 proc. wśród tych od 28 do 44 roku życia. Znacznie więcej chętnie skorzystałoby z tej formy edukacji, gdyby dostęp do niej został im zapewniony np. przez pracodawcę – najwięcej w grupie osób od 45 do 59 roku życia (46 proc.). Najniższy poziom zainteresowania wykazują osoby w wieku 60+, jednak nawet w tej grupie ten odsetek wynosi 28 proc. 

Prawie ¼ Polaków uważa sztuczną inteligencję za zagrożenie dla pracowników

Co 5. Polak z grup od 18 do 27 i od 28 do 44 lat twierdzi, że zetknął się osobiście z sytuacją, w której ktoś stracił pracę na rzecz sztucznej inteligencji – najczęściej, jak deklarują, dotyczyło to kogoś spośród bliskich lub znajomych, a w dalszej kolejności współpracowników i uczestników badania osobiście. W starszych grupach wiekowych osób wyrażających takie przekonanie jest mniej – 6 proc. wśród badanych od 45 do 59 roku życia oraz 1 proc. wśród badanych powyżej 60 roku życia. 

Jednocześnie opinie na temat potencjalnego wpływu sztucznej inteligencji na polski rynek pracy są mocno zróżnicowane. W sumie 28,5 proc. badanych uznaje rozwój tej technologii za szansę dla pracowników, a 23,5 proc. za zagrożenie. Większość badanych, niezależnie od wieku, ma neutralne podejście – od 32 proc. w grupie 60+ do 37 proc. wśród osób od 18 do 27 lat nie uważa jej ani za szansę, ani za zagrożenie. 

Kompetencje związane z rozumieniem i wykorzystywaniem sztucznej inteligencji stają się nową walutą zawodową, a coraz więcej stanowisk wymaga choćby podstawowej orientacji w tym, jak działają algorytmy i modele językowe. Twórcy kursów i webinarów oraz niezależni edukatorzy są w stanie szybciej reagować na zmiany technologiczne niż instytucje akademickie, dzięki czemu mogą dostarczać aktualną, praktyczną wiedzę w czasie rzeczywistym – dodaje Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting.

Dane opisywane w tekście pochodzą z badania przeprowadzonego w kwietniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku powyżej 18 lat.

KONTAKT / AUTOR
Anna Czajka-Kalinowska
ZAŁĄCZNIKI
fot_dc_studio_freepik.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Polska platforma webinarowa
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.