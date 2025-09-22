Co 4. Polak uważa sztuczną inteligencję za zagrożenie na rynku pracy. Największą potrzebę powszechnej edukacji w tym zakresie widzą osoby 60+

Polacy czują dużą potrzebę edukacji na temat sztucznej inteligencji, która rośnie wraz z wiekiem. Wśród badanych w wieku powyżej 60 roku życia aż 75 proc. jest zdania, że szkolenia z tego zakresu powinny być w Polsce powszechne, np. w szkołach na studiach i w firmach. W grupie osób od 45 do 59 roku życia jest to 71,5 proc., od 28 do 44 roku życia – 64 proc. – a wśród badanych od 18 do 27 roku życia – 69 proc. Jednocześnie we wszystkich tych grupach dość wysoki odsetek badanych nie ma zdania na ten temat – od 20,5 proc. do 23,5 proc. To dane z analizy przeprowadzonej przez platformę ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online.

Niewielu Polaków ocenia swoje kompetencje AI jako bardzo dobre

Odsetek osób oceniających swoje umiejętności korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji jako bardzo dobre jest najwyższy wśród najmłodszych badanych (18-27 lat), wynosi jednak tylko 17 proc. W starszych grupach wiekowych gwałtownie spada: 10 proc. wśród osób od 28 do 44 lat, 2 proc. wśród osób od 45 do 59 lat i 0,5 proc. wśród osób 60+.

Dane pokazują wyraźnie, że świadomość potrzeby edukacji na temat sztucznej inteligencji rośnie, ale realne umiejętności pozostają w tyle. Tymczasem ta technologia wywiera i będzie wywierać coraz większy wpływ na nasze życie. To sygnał dla sektora edukacji, ale też dla pracodawców, instytucji publicznych i decydentów – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting. – Odpowiedzią na rosnące potrzeby edukacyjne są szkolenia online i eksperckie webinary, które, dzięki szerokiej dostępności niezależnie od miejsca zamieszkania i elastyczności czasowej oferują realną alternatywę dla tradycyjnych form nauczania.

W sumie 17 proc. badanych byłoby gotowych wykupić udział w eksperckim webinarze lub kursie online poświęconym zagadnieniom sztucznej inteligencji – od 10 proc. wśród najstarszych respondentów do aż 25,5 proc. wśród tych od 28 do 44 roku życia. Znacznie więcej chętnie skorzystałoby z tej formy edukacji, gdyby dostęp do niej został im zapewniony np. przez pracodawcę – najwięcej w grupie osób od 45 do 59 roku życia (46 proc.). Najniższy poziom zainteresowania wykazują osoby w wieku 60+, jednak nawet w tej grupie ten odsetek wynosi 28 proc.

Prawie ¼ Polaków uważa sztuczną inteligencję za zagrożenie dla pracowników

Co 5. Polak z grup od 18 do 27 i od 28 do 44 lat twierdzi, że zetknął się osobiście z sytuacją, w której ktoś stracił pracę na rzecz sztucznej inteligencji – najczęściej, jak deklarują, dotyczyło to kogoś spośród bliskich lub znajomych, a w dalszej kolejności współpracowników i uczestników badania osobiście. W starszych grupach wiekowych osób wyrażających takie przekonanie jest mniej – 6 proc. wśród badanych od 45 do 59 roku życia oraz 1 proc. wśród badanych powyżej 60 roku życia.

Jednocześnie opinie na temat potencjalnego wpływu sztucznej inteligencji na polski rynek pracy są mocno zróżnicowane. W sumie 28,5 proc. badanych uznaje rozwój tej technologii za szansę dla pracowników, a 23,5 proc. za zagrożenie. Większość badanych, niezależnie od wieku, ma neutralne podejście – od 32 proc. w grupie 60+ do 37 proc. wśród osób od 18 do 27 lat nie uważa jej ani za szansę, ani za zagrożenie.

Kompetencje związane z rozumieniem i wykorzystywaniem sztucznej inteligencji stają się nową walutą zawodową, a coraz więcej stanowisk wymaga choćby podstawowej orientacji w tym, jak działają algorytmy i modele językowe. Twórcy kursów i webinarów oraz niezależni edukatorzy są w stanie szybciej reagować na zmiany technologiczne niż instytucje akademickie, dzięki czemu mogą dostarczać aktualną, praktyczną wiedzę w czasie rzeczywistym – dodaje Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting.

Dane opisywane w tekście pochodzą z badania przeprowadzonego w kwietniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku powyżej 18 lat.