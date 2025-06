Tylko 40 proc. Polaków wierzy, że skrócenie czasu pracy nie wpłynęłoby na zmianę wysokości wynagrodzeń

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło niedawno rozpoczęcie przygotowań do uruchomienia pilotażowego projektu zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Jak zapowiada resort, docelowo planowane jest skrócenie go o 20 proc. w skali roku. Uczestnicy pilotażu sami wybiorą model skrócenia czasu pracy najlepiej dopasowany do ich organizacji, a pensje pracowników mają pozostać na tym samym poziomie.

Jednak Polacy z pewnymi obawami podchodzą do idei zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Tylko 40 proc. wyraża przekonanie, że w takim wypadku wynagrodzenia faktycznie pozostałyby niezmienione, jak wynika z reprezentatywnego badania platformy ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online. Zdaniem 15 proc. ankietowanych skrócenie czasu pracy spowodowałoby spadek zarobków pracowników, a według 12 proc. – spadek zarobków zarówno pracowników, jak i pracodawców. Jednocześnie co 5. badany uważa, że skrócenie czasu pracy spowodowałoby spadek produktywności, 29 proc. jest zdania, że pozostałaby ona bez zmian, natomiast zdaniem 43 proc. mogłaby nawet wzrosnąć.

Co ciekawe, 7 proc. badanych przez ClickMeeting sądzi, że skrócenie czasu przeznaczonego na obowiązki zawodowe zmniejszyłoby satysfakcję z wykonywanej pracy. Jednak 16 proc. uważa, że nie miałoby to wpływu na poziom satysfakcji z wykonywanych zadań, a zdecydowana większość (65 proc.) myśli, że uległaby ona poprawie.

Ponad połowa badanych chciałaby pracować hybrydowo

Co w sytuacji, gdyby skrócenie tygodniowego wymiaru pracy w danej organizacji okazało się niemożliwe? Według 54 proc. badanych pozytywnie na ich motywację wpłynęłaby możliwość pracy hybrydowej, czyli częściowo z biura, a częściowo z domu. Zdaniem 18 proc. takie rozwiązanie nie byłoby wystarczające, a aż 28 proc. nie ma opinii na ten temat. W opinii 66 proc. badanych na wydajność pracy pozytywnie mogłaby wpłynąć możliwość korzystania z narzędzi wspierających work-life balance czy workation, czyli połączenia wyjazdu wakacyjnego z pracą zawodową.

Pomysł skrócenia czasu pracy to ważny krok w stronę poprawy dobrostanu pracowników i modernizacji rynku zatrudnienia. Jednak w sytuacjach, gdy takie rozwiązanie nie jest możliwe do wdrożenia, warto sięgać po inne formy wsparcia, które mogą realnie wpłynąć na jakość życia zawodowego. Praca hybrydowa daje pracownikom większą elastyczność i kontrolę nad planowaniem dnia, a spotkania online zamiast fizycznych ograniczają czas spędzany na dojazdach i pozwalają lepiej zarządzać energią w trakcie pracy. Warto przy tym stawiać na bezpieczne rozwiązania technologiczne, zapewniające pełne szyfrowanie spotkań, jak np. ClickMeeting – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting. – Coraz popularniejsze stają się także narzędzia cyfrowe i aplikacje wspierające organizację pracy, które mogą podnieść nie tylko komfort, ale i efektywność. Kluczowe jest, by organizacje nie traktowały dobrostanu jako dodatku, lecz jako integralną część strategii zarządzania. Nawet bez formalnego skrócenia godzin pracy można znacząco poprawić jakość codziennego doświadczenia pracowników.

27 proc. Polaków czuje się przepracowanych

Tylko 12 proc. ankietowanych sądzi, że skrócenie czasu pracy wiązałoby się ze zmniejszeniem liczby zadań. Aż 29 proc. jest przekonanych, że ich ilość uległaby zwiększeniu, a 53 proc. uważa, że pozostałaby niezmieniona. Jednocześnie co 4. ankietowany twierdzi, że ma za dużo obowiązków zawodowych, 63 proc. uważa, że ich obecna ilość jest wystarczająca, a 10 proc. pragnie więcej zawodowych wyzwań.



Tylko 28 proc. badanych deklaruje, że obecnie zachowuje równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Niemal taki sam odsetek (27 proc.) odczuwa przepracowanie, a 38 proc. przyznaje, że ich poziom work-life balance jest w porządku, chociaż w roku trafiają się również cięższe pod tym względem okresy.