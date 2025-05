Co 10. Polak twierdzi, że zetknął się osobiście z sytuacją, w której sztuczna inteligencja odebrała komuś pracę. Najnowsze dane

Już 34 proc. dorosłych Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji do wyszukiwania informacji, jak wynika z najnowszego badania platformy ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online. Drugim najczęściej wskazywanym zastosowaniem jest generowanie tekstu (21 proc. badanych), trzecim – analiza danych (13 proc.), a czwartym – generowanie obrazów i prezentacji (10 proc.). Pojedyncze osoby wskazują zastosowania takie jak tłumaczenie tekstu, wsparcie w zarządzaniu domowym budżetem, pomoc w gotowaniu czy nawet pisanie wierszy. Aż 48 proc. respondentów deklaruje, że na co dzień nie korzysta z technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję.

2,5 proc. badanych twierdzi, że sztuczna inteligencja zabrała im pracę

Zdaniem 27 proc. ankietowanych rozwój technologii sztucznej inteligencji stanowi zagrożenie dla pracowników w Polsce. Co 10. badana osoba deklaruje, że zetknęła się osobiście z sytuacją, w której sztuczna inteligencja pozbawiła kogoś pracy – 2,5 proc. deklaruje, że dotyczyło to ich samych, w przypadku 5 proc. – ich bliskich lub znajomych, a w 3 proc. – kogoś ze współpracowników. Blisko ⅕ respondentów słyszała o takim przypadku, choć nie spotkała się z nim osobiście, a 56 proc. nie zna takich sytuacji. Odpowiedzi na to pytanie nie było w stanie udzielić 16,5 proc. badanych.

Z kolei co 4. badany uważa, że rozwój sztucznej inteligencji to dla polskich pracowników szansa. Nieco ponad ⅓ respondentów podchodzi do tego tematu neutralnie – ich zdaniem nie jest to ani szansa, ani zagrożenie, a 14 proc. nie ma zdania na ten temat.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy daje realną możliwość zwiększenia efektywności i odciążenia pracowników w realizacji rutynowych zadań. Już 43 proc. uczestników i uczestniczek naszego badania pozytywnie ocenia narzędzia, które wspierają wykonywanie obowiązków zawodowych i automatyzację. Jednak, co ciekawe, 50 proc. osób deklaruje obojętność wobec takich rozwiązań. To sygnał, że wielu pracowników może jeszcze nie dostrzegać pełnego potencjału technologii AI – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager z ClickMeeting – Odpowiednio wdrożona automatyzacja pozwala skoncentrować się na bardziej kreatywnych aspektach pracy i czynnościach o strategicznym znaczeniu. Dzięki temu realne staje się skrócenie czasu pracy i poprawa dobrostanu pracowników. Bez wątpienia warto więc inwestować w edukację w tej dziedzinie, aby wykorzystywać potencjał technologii.

Co 4. respondent nie umie ocenić swoich umiejętności w zakresie używania AI

Zdaniem 70 proc. respondentów, szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji powinny być w Polsce powszechne, np. w szkołach, na studiach czy w firmach (co ciekawe, aż 23 proc. nie ma zdania na ten temat). Za udział w eksperckim kursie online lub webinarze na temat sztucznej inteligencji byłoby gotowych zapłacić 17 proc. badanych, a 37,5 proc. chętnie wzięłoby w nim udział, gdyby za dostęp zapłacił ktoś inny, np. pracodawca albo uczelnia. Jednak 27 proc. nie byłoby w ogóle zainteresowanych uczestnictwem, a 18 proc. nie umie odpowiedzieć na to pytanie.

Co 4. badany przyznaje, że nie potrafi ocenić poziomu swoich umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Najwyższy odsetek ankietowanych ocenia je jako raczej dobre (29 proc.), a 6 proc. jako bardzo dobre. Za złe lub bardzo złe uważa je w sumie 16 proc. badanych. Respondenci, pytani o to, który kraj na świecie stoi obecnie najwyżej pod względem rozwoju sztucznej inteligencji i kwalifikacji ekspertów z tej dziedziny, najczęściej wskazują USA (15 proc. odpowiedzi) oraz Chiny (13 proc.). Zdecydowana większość (68 proc.) nie potrafi jednak wskazać odpowiedzi.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku powyżej 18 lat.