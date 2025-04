44 proc. Polaków nie wie, z jakiego kraju pochodzą używane przez nich programy. Połowa ocenia poziom świadomości na temat cyberbezpieczeństwa w Polsce jako średni. Najnowsze dane

Najmłodsi Polacy najbardziej optymistyczni w kwestii poziomu świadomości zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego

W najnowszym reprezentatywnym badaniu polskiej platformy webinarowej ClickMeeting połowa dorosłych Polaków oceniła poziom świadomości swoich współobywateli na temat zagrożeń cyberbezpieczeństwa jako średni, a tylko 10 proc. jako wysoki. Najbardziej optymistyczni są w tym wypadku milenialsi i najmłodsi przedstawiciele pokolenia X – wśród badanych w wieku od 28 do 44 lat 15 proc. uważa, że Polacy mają wysoki poziom świadomości na temat zagrożeń w cyfrowym świecie. Wśród osób w wieku od 18 do 27 lat jest to 14 proc., w grupie respondentów od 45 do 59 lat już tylko 7 proc., a wśród badanych powyżej 60 roku życia – zaledwie 6 proc. Już 90 proc. badanych przez ClickMeeting jest zdania, że w Polsce potrzeba więcej edukacji na temat bezpieczeństwa w świecie cyfrowym.

W 2024 r. w Polsce zarejestrowano 111,6 tys. incydentów naruszających bezpieczeństwo cyfrowe, o 23 proc. więcej niż w roku poprzednim. Większość ataków była skierowana z Rosji i Białorusi. Z kolei liczba zgłoszeń incydentów ze strony obywatelek i obywateli wzrosła rok do roku aż o 64 proc. Te dane wskazują na bardzo poważną skalę problemu, ale można je też z pewną nadzieją uznać za świadectwo rosnącej świadomości Polek i Polaków na temat zagrożeń cyfrowych – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager z ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online.

⅓ Polaków deklaruje, że korzysta z polskich rozwiązań technologicznych

W badaniu ClickMeeting na temat patriotyzmu konsumenckiego ponad połowa respondentów deklarowała, że przy podejmowaniu decyzji o zakupie oprogramowania i usług technologicznych preferuje produkty polskiego pochodzenia. Jednak tylko 35 proc. przyznało, że faktycznie z polskich rozwiązań technologicznych korzysta. Blisko połowa z tej liczby wskazała, że jest to chat lub komunikator, nieco ponad ¼ korzysta z polskiej platformy do wydarzeń online i webinarów, a po 19 proc. – z platformy edukacyjnej lub szkoleniowej oraz oprogramowania księgowego.

Aż 44 proc. badanych przez ClickMeeting nie zna pochodzenia używanych przez nich programów. Tymczasem jest to kwestia o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa danych osobowych ich użytkowników. Firmy działające na terenie Unii Europejskiej są zobowiązane do przestrzegania ścisłych regulacji dotyczących bezpieczeństwa danych, jak najlepiej chyba znane RODO.

Warto wybierać dostawców usług technologicznych, którzy tak jak polski ClickMeeting, współpracują wyłącznie z certyfikowanymi centrami danych i legitymują się międzynarodową certyfikacją ISO/IEC 27001:2022 potwierdzającą wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Na szczęście, jak wynika z naszego badania, już 52 proc. Polaków zdaje sobie sprawę z faktu, że pochodzenie firmy z Unii Europejskiej ma wpływ na bezpieczeństwo tworzonych przez nią narzędzi oraz przechowywanych danych. Dobrze byłoby jednak zwiększyć ten odsetek – podsumowuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager z ClickMeeting.

Metodologia badań ClickMeeting:

Badanie na temat cyberbezpieczeństwa przeprowadzono w kwietniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku powyżej 18 lat. Badanie na temat patriotyzmu konsumenckiego przeprowadzono we wrześniu 2024 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku od 18 do 65 lat.