Aż 83 proc. Polaków dostrzega zalety automatyzacji. Wykorzystują ją również do zarabiania

Według obecnych szacunków prawie połowę czasu pracy zajmują w Polsce czynności, które, przy aktualnym poziomie rozwoju technologii, mogłyby zostać zautomatyzowane. Jak przyznaje 83 proc. Polaków biorących udział w badaniu ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online, automatyzacja pracy pomaga w wykonywaniu zadań. Jednocześnie blisko połowa ankietowanych zwraca uwagę na fakt, że procesy w ich miejscach zatrudnienia wymagają usprawnienia lub uproszczenia, ponieważ pochłaniają zbyt wiele czasu lub są nadmiernie skomplikowane.

Automatyzacja części zadań mogłaby bardzo pomóc w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz ułatwić wprowadzenie w życie planu skrócenia tygodniowego wymiaru godzin pracy. Z pewnością spore nadzieje w tym zakresie wiążemy również z rozwojem narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, a ich opanowanie będzie kluczową kompetencją na rynku pracy przyszłości – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager z ClickMeeting.

Warto w tym kontekście wspomnieć również o tym, że tylko co 3. osoba biorąca udział w badaniu ClickMeeting zadeklarowała, że zachowuje work-life balance. Co 5. ankietowany mierzy się z poczuciem przepracowania. Aż 66 proc. jest zdania, że Polacy pracują więcej niż mieszkańcy innych krajów europejskich, co potwierdzają dane Eurostatu – spędzamy w pracy średnio 40 godzin tygodniowo, podczas gdy unijna średnia wynosi 37,5 godziny.

Automatyzacja pozwala zwiększać przychody

Aspektem, który zdaniem aż 75 proc. badanych mógłby poprawić wydajność pracy, jest korzystanie z narzędzi wspierających organizację spotkań online, jak np. automatyczne zapisywanie ich przebiegu. Zresztą automatyzacja w tym zakresie nie tylko ułatwia pracę, ale też otwiera zupełnie nowe możliwości przed wszystkimi, którzy chcieliby zarabiać dzięki dzieleniu się z innymi swoją ekspercką wiedzą czy pasją. Dzięki webinarom automatycznym (czyli nagranym wcześniej, ale zawierającym wszystkie elementy typowe dla spotkania na żywo, jak ankiety, pytania i odpowiedzi oraz czat), jeden z ekspertów zajmujących się zdrowiem psychicznym za pośrednictwem ClickMeeting wygenerował przychód ponad 686 tys. zł na serii 32 webinarów. Inny specjalista osiągnął 96,1 tys. zł z jednego wydarzenia na żywo, w którym wzięło udział 881 osób, a następnie kolejne 38,2 tys. zł, sprzedając nagranie webinaru w formule na żądanie. Z kolei ekspert szkolenia psów uzyskał ponad 70 tys. zł przychodu z zaledwie sześciu wydarzeń. Dochody z organizacji różnego rodzaju kursów, spotkań online i szkoleń stanowią już ponad 30 proc. przychodów twórców internetowych, przewyższając wpływy m.in. ze współprac reklamowych.

Wyraźnym trendem, widocznym na całym świecie, jest przesuwanie się punktu ciężkości w zarobkach twórców. Jak pokazują wspomniane wyżej kwoty, potencjał finansowy dzielenia się wiedzą ekspercką jest naprawdę wysoki, wymaga jednak przemyślanej strategii i, przede wszystkim, interesującej treści – podsumowuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager z ClickMeeting.