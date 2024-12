Ponad 120 tys. zł zarobiło szkolenie online z jeździectwa, a prawie 71 tys. zł – cykl webinarów na temat trenowania psów. Rośnie popularność webinarów poświęconych pracy ze zwierzętami

Już 49 proc. polskich gospodarstw domowych ma przynajmniej jednego psa, co stawia nas na drugim pod tym względem miejscu w Europie. Pod względem populacji tych czworonogów, wynoszącej w Polsce ponad 8 mln, zajmujemy z kolei miejsce czwarte. Coraz więcej osób uważa swoje psy za członków rodziny i przyjaciół, a młodsze pokolenia tworzą z nimi silniejsze więzi emocjonalne niż starsze osoby.

Sesja szkoleń dla psów wśród najbardziej dochodowych webinarów w 2024 r.

Wraz ze zmieniającym się stosunkiem do psów i rosnącą świadomością ich potrzeb rośnie liczba osób korzystających z coraz szerszej oferty treningów i szkoleń dla psów, co kiedyś kojarzyło się przede wszystkim ze zwierzętami pracującymi, np. w służbach mundurowych czy ratownictwie medycznym. Tego typu aktywności, wbrew pozorom, dostępne są również bez wychodzenia z domu. Według danych ClickMeeting, lidera polskiego rynku narzędzi do webinarów, spotkań online oraz wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej, webinary na temat szkoleń psów cieszyły się w ubiegłym roku dużą popularnością. Sesja sześciu treningów online dla psów znalazła się wśród najbardziej dochodowych webinarów zorganizowanych za pośrednictwem platformy – bilety na łączną kwotę 70,8 tys. zł kupiły 444 osoby.

Szkolenie oraz szeroko pojęta praca z psem zyskują na popularności wśród miłośników czworonogów, a wzrost świadomości społecznej na temat dobrostanu zwierząt sprawia, że właściciele są bardziej skłonni inwestować w rozwój swoich czworonogów. Trenowanie z psem nie tylko poprawia zachowanie zwierzęcia, ale również wzmacnia więź między właścicielem a pupilem – mówi Paulina Węgrzynowska, psia behawiorystka, zoofizjoterapeutka i trenerka. – Nawet jeśli psiak jest „zwykłym kanapowcem”, warto z nim ćwiczyć, ponieważ trening dostarcza niezbędnej stymulacji umysłowej i fizycznej. Pracować z psem warto także z powodów praktycznych – dobrze wyszkolony pies jest mniej skłonny do destrukcyjnych, czy niepożądanych zachowań i łatwiej radzi sobie w różnych sytuacjach. Ponadto trening i zaspokojenie potrzeb psa może pomóc w rozwiązywaniu problemów behawioralnych, co prowadzi do bardziej harmonijnego życia zarówno dla czworonoga, jak i jego właściciela.

Seria szkoleń z jeździectwa online zarobiła ponad 120 tys. zł

Za pośrednictwem Internetu można uczyć się nie tylko postępowania z psami. Seria trzech webinarów szkoleniowych z jeździectwa zgromadziła ponad 1200 uczestników, a przychód z niej przekroczył 120 tys. zł.

W sumie za pośrednictwem ClickMeeting w Polsce tylko w ciągu ośmiu miesięcy 2024 r. zorganizowano 797 płatnych wydarzeń, na które bilety o łącznej wartości 2,7 mln zł kupiło ponad 24,5 tys. osób. Jeden webinar zarobił więc średnio 3,3 tys. zł. Sprzedawanie biletów to jednak nie jedyna możliwa forma zarabiania na wydarzeniach online – coraz większą popularnością cieszy się model opierający się na dobrowolnych wpłatach od uczestników webinarów, tzw. donejtach. Polski ClickMeeting, jako pierwsza platforma webinarowa, niedawno wprowadził taką funkcję, obok dostępnych dotychczas opcji płatnych biletowanych wydarzeń online.

Szkolenia z behawiorystyki psów to jedna z najpopularniejszych kategorii płatnych webinarów na ClickMeeting, obok, między innymi, treningów biegowych, porad związanych z wychowaniem dzieci, rozliczaniem podatków, technikami relaksacyjnymi i rozpoznawaniem ptaków, a także szkoleń dla różnych grup zawodowych, jak weterynarze, terapeuci czy ratownicy medyczni – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting. – Odbiorcy bardzo chętnie wykupują dostęp do płatnych wydarzeń, jeśli mają świadomość, że spotykają się z ekspertem w danej dziedzinie. Jednak donejty również są dobrym sposobem na zarabianie na webinarach, szczególnie dla osób, które traktują tego typu aktywność jako dodatkowe źródło dochodu, albo dopiero rozpoczynają działalność i nie są pewne, czy potencjalni uczestnicy spotkań będą zainteresowani zakupem biletów. Odbiorcy chętnie wspierają twórców dobrowolnymi opłatami, traktując to jako formę uznania i podziękowania za wiedzę, którą od niego otrzymują.

Osoby zainteresowane prawidłową komunikacją i budowaniem więzi ze swoim psem ClickMeeting zaprasza na charytatywny webinar „Co mówi do Ciebie Twój pies? Jak skutecznie komunikować się ze swoim czworonogiem”, który odbędzie się 18 grudnia o godzinie 17:00. Donejty, czyli dobrowolne wpłaty zebrane podczas wydarzenia, zostaną przekazane schronisku dla bezdomnych zwierząt Sopotkowo w Sopocie. Spotkanie poprowadzi psia behawiorystka Paulina Węgrzynowska. Zapisy na webinar dostępne są tutaj.