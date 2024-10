Zdaniem 62 proc. Polaków polskie rozwiązania technologiczne i usługi online są lepsze od zagranicznych lub równie dobre. Najnowsze dane

Prawie 30 proc. Polaków jest zdania, że oprogramowanie polskich firm ma wyższą jakość od tego typu rozwiązań zagranicznych, a zdaniem 32 proc. krajowe rozwiązania są na tym samym poziomie, co zagraniczne. Zaledwie 3 proc. ankietowanych uważa, że polskie rozwiązania są gorsze. Dane te pochodzą z najnowszego reprezentatywnego badania ClickMeeting, lidera polskiego rynku narzędzi do webinarów, spotkań online oraz wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej.

Nieco ponad 80 proc. badanych deklaruje, że wspieranie polskich firm poprzez zakup ich produktów i usług jest dla nich ważne lub bardzo ważne, a 55 proc. twierdzi, że wybierając oprogramowanie i usługi technologiczne preferuje produkty polskiego pochodzenia.

Przy wyborze oprogramowania najważniejsza jest jego jakość, a potem cena

Najważniejszym czynnikiem przy wyborze rozwiązań technologicznych i usług online dla 53 proc. badanych jest ich jakość i stabilność działania, cena zajmuje drugie miejsce ze sporo niższym odsetkiem odpowiedzi (38 proc.). Tylko co piąty Polak za kluczowe uznaje kwestie bezpieczeństwa i prywatności danych oraz zgodność danego rozwiązania z przepisami RODO.

Zazwyczaj, kiedy jest mowa o bezpieczeństwie danych, przychodzi nam na myśl RODO, ale to nie wszystko. Równie ważne jest zwracanie uwagi na to, z jakiego kraju pochodzi narzędzie czy technologia, z którego korzystamy – wbrew pozorom ma to wpływ na ochronę danych użytkowników. Firmy działające w Unii Europejskiej muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, co wymuszają unijne przepisy, m.in. wspomniana dyrektywa RODO. W ClickMeeting bardzo poważnie podchodzimy do polityki bezpieczeństwa, dlatego między innymi nasze serwery znajdują się w centrach danych na terenie UE, które spełniają najbardziej rygorystyczne normy – Tomasz Bołcun, Brand Manager ClickMeeting.

Dostępnością polskiego interfejsu, instrukcji obsługi i/lub polskiej obsługi klienta kieruje się 14 proc. badanych. Jednocześnie 87 proc. ankietowanych przyznaje, że ważne lub bardzo ważne jest dla nich to, by dział wsparcia technicznego danego oprogramowania posługiwał się językiem polskim.

Jeśli chodzi o oprogramowanie, to Polacy na co dzień, prywatnie lub służbowo, najczęściej korzystają z chatów i komunikatorów (66,5 proc. badanych). W dalszej kolejności wskazują platformy do spotkań i webinarów (26 proc.), platformy edukacyjne i szkoleniowe (18,5 proc.), programy graficzne (16,5 proc.), oprogramowanie księgowe (11 proc.) i analityczne (8 proc.).

Webinary i szkolenia online dla wielu osób są źródłem zarobku – tylko za pośrednictwem ClickMeeting w pierwszych ośmiu miesiącach 2024 r. zorganizowano blisko 800 płatnych wydarzeń, które zarobiły łącznie 2,7 mln zł. Coraz większą popularnością cieszy się też model zarabiania oparty na tzw. donejtach, czyli dobrowolnych wpłatach od uczestników wydarzeń, którzy w ten sposób doceniają otrzymywane informacje i wiedzę. ClickMeeting, jako pierwsza tego typu platforma wprowadził możliwość przesyłania donejtów przez uczestników i słuchaczy organizowanych za jego pośrednictwem wydarzeń.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2024 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku od 18 do 65 lat.