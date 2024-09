Ponad połowa Polaków deklaruje, że wybiera polskie rozwiązania technologiczne. Faktycznie robi tak ⅓. Najnowsze dane

Patriotyzmem konsumenckim, czyli preferowaniem przy zakupie polskich produktów, najczęściej, według deklaracji, kierują się osoby w wieku powyżej 60 lat, a najmniejszą wagę przywiązują do niego osoby w pokolenia Z (od 18 do 27 lat). W przypadku zakupów oprogramowania i usług technologicznych taką postawę deklaruje 55 proc. badanych przez polski ClickMeeting. W pytaniu o to, z jakich polskich rozwiązań technologicznych korzystają, Polacy najczęściej wskazują: chat lub komunikator, platformę do wydarzeń online i webinarów, platformę edukacyjną lub szkoleniową oraz oprogramowanie księgowe.