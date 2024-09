Polacy są przychylni edukacji online, ale tej zorganizowanej – niemal połowa jest zdania, że może być ona równie efektywna, co lekcje stacjonarne. Komentarz eksperta

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Przy tej okazji odżyła dyskusja m.in. o skuteczności nauczania przez Internet, która rozgorzała w lipcu po ogłoszeniu wyników matur oraz egzaminów ósmoklasisty. Zdaniem 62 proc. Polaków kursy online i aplikacje do edukacji to ciekawe narzędzia, które jednak nie są w stanie zastąpić tradycyjnych lekcji – tak wynika z ostatniego badania ClickMeeting, lidera polskiego rynku narzędzi do webinarów, spotkań online i wsparcia edukacji oraz pracy zdalnej i hybrydowej. Bardziej przychylne podejście wykazujemy wobec zorganizowanej nauki szkolnej prowadzonej na odległość – prawie połowa badanych uważa, że zajęcia edukacyjne w trybie zdalnym mogą być równie efektywne, jak te tradycyjne, a tylko 30 proc. sądzi, że nie są one tak skuteczne, jak nauka stacjonarna. Zdalne nauczanie w ograniczonym zakresie popiera 42 proc. badanych.

Zaangażowani uczniowie z ponad dwukrotnie większą szansą na lepsze oceny

Jednak by nauka zdalna była skuteczna, wymaga nieco innego podejścia niż tradycyjne lekcje stacjonarne. W świecie wirtualnym uczniowie często łatwiej się rozpraszają, szybciej się nudzą i, szczególnie w grupie, łatwiej mogą ukryć swój brak zainteresowania lekcją. Do tego weryfikacja ich wiedzy stanowi większe wyzwanie niż w standardowych warunkach. Tymczasem zaangażowani w naukę uczniowie mają ponaddwukrotnie większe szanse na uzyskanie dobrych ocen niż ich niezaangażowani rówieśnicy.

Przeciwdziałanie poczuciu odosobnienia uczniów podczas lekcji online i stworzenie środowiska sprzyjającego nauce jest zadaniem nauczyciela, a pomóc mu w tym może m.in. technologia. Wymaga to jednak zmiany postrzegania procesu przekazywania wiedzy, postawienia na pracę bardziej twórczą oraz na naukę poprzez zabawę. Zaangażowanie uczniów łatwiej zwiększyć w modelu pracy projektowej, wykorzystując do tego np. dostępną w narzędziu do nauki online funkcję podpokojów. Warto też pamiętać, że tworzenie oczekiwań wobec uczniów i budowanie ustalonych zasad, nawet jeśli mniej potrzebne w świecie wirtualnym, pomaga budować efektywne środowisko do nauki – minimalizując rozpraszanie uwagi, zwiększając produktywność, zapobiegając problemom z zachowaniem i ułatwiając sprawdzanie, czy uczniowie rozumieją udostępniane im materiały.

Polacy za cyfrowymi podręcznikami i nauką na smartfonach

Polacy są otwarci nie tylko na ideę nauki online, ale również na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w nauczaniu. Jak wynika z danych ClickMeeting, zdaniem 31 proc. ankietowanych szkolne podręczniki można częściowo lub całkowicie zastąpić wersjami cyfrowymi, a zdaniem 19 proc. respondentów w przyszłości będzie to standardem, choć obecnie nie jest możliwe. Co 4. badany uważa, że korzystanie ze smartfonów do nauki powinno być dopuszczone w szkołach.

Marek Grzywna dla ClickMeeting, wyróżniony Nauczyciel Roku 2022