85 proc. polskich pracowników w wieku 60+ jest przychylnych automatyzacji pracy. Nowa analiza ClickMeeting

Pracownicy z pokolenia milenialsów (od 28 do 44 lat) najbardziej sceptycznie podchodzą do możliwości automatyzacji pracy, jak wynika z nowej analizy ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów, spotkań online oraz wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej. Za tym, że tego typu rozwiązania ułatwiają pracę, opowiada się 75 proc. badanych z tej grupy wiekowej – teoretycznie jest to dużo, jednak zarówno wśród pracowników z pokoleń Z (18-27 lat) oraz X (45-59 lat), jak i baby boomers (60 lat i więcej) odsetek ten przekracza 80 proc. Co ciekawe, w tej ostatniej, najstarszej grupie, jest on najwyższy i wynosi 85 proc. Dodatkowo 5 proc. milenialsów uważa, że automatyzacja wręcz pracę utrudnia. W pozostałych grupach wiekowych takiego zdania jest ok. 3 proc. badanych.

Gen Z i baby boomers z najlepszym work-life balance

Jednocześnie milenialsi to również ta grupa, która najczęściej uważa się za najbardziej przepracowaną, takie poczucie ma 31 proc. z nich. Drugie miejsce pod tym względem zajmują pracownicy z pokolenia X (26 proc.). Niecałe 30 proc. osób z pokolenia Z i 25 proc. pracowników z pokolenia X deklaruje, że zachowuje work-life balance.

Najbardziej zadowolone z równowagi między życiem zawodowym i prywatnym są najstarsze i najmłodsze osoby obecne na rynku pracy. W pokoleniu 60+ tylko 18 proc. pracowników czuje się przepracowanych, a 28 proc. deklaruje, że zachowuje work-life balance. Wśród Zetek co 5. badana osoba ma poczucie, że jest przepracowana, a co 3. uważa, że zachowuje work-life balance. We wszystkich grupach wiekowych największy odsetek pracowników (ogółem 38 proc.) jest zadowolonych z ilości swojej pracy, chociaż im zdarzają się bardziej intensywne i wymagające okresy, kiedy zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest trudniejsze.

Najmłodsi pracownicy krytycznie oceniają sprawność działania firm

Niezależnie od wieku większość badanych jest przekonana, że możliwość korzystania w pracy z narzędzi ułatwiających zachowanie work-life balance/workation wpłynęłaby korzystnie na wydajność pracowników – takiego zdania jest 78 proc. Zetek, 67 proc. milenialsów, 60 proc. osób z pokolenia X oraz 65 proc. baby boomers.

Wśród rozwiązań, które wywarłyby pozytywny wpływ na jakość wykonywania obowiązków zawodowych, sami pracownicy wymieniają m.in. pracę zdalną i hybrydową. 73 proc. z nich uważa, że tam, gdzie to możliwe, powinna być ona standardem. Zdaniem 65 proc. badanych wydajność pracy mogłoby również poprawić korzystanie z narzędzi do spotkań online – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager w ClickMeeting – Widać, że Polacy doceniają znaczenie nowych technologii w pracy, chociaż ⅓ z nas jest zdania, że w porównaniu do innych krajów europejskich korzystamy z nich rzadziej i mniej skutecznie. W najmłodszym pokoleniu pracowników taką opinię wyraża nawet 41 proc. Młodzi ludzie, którzy niedawno rozpoczęli lub dopiero rozpoczynają karierę zawodową, mają też siłą rzeczy najbardziej krytyczne i najświeższe spojrzenie na pracę. W tej grupie aż ⅓ uczestników zwraca uwagę, że procesy w ich firmach wymagają usprawnienia. Pracodawcy, którzy chcą przyciągnąć i zatrzymać pracowników z pokolenia Z, powinni więc rozwijać swoją działalność, stawiać na najnowsze technologie i dbać o dobrostan swojego zespołu.