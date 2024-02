Jak efektywnie wykorzystywać AI w edukacji? Komentarz ekspercki Nauczyciela Roku 2021

Przyszłość edukacji: odejście od rywalizacji z maszynami

Podczas webinaru na platformie ClickMeeting Martynowicz zwrócił uwagę na konieczność skupienia się w edukacji na zdolnościach, które są poza zasięgiem AI. Podkreślił on znaczenie krytycznego myślenia oraz rozwijania w szkołach kompetencji społecznych. Prelegent wspomniał również słowa Jacka Ma, który w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w 2017 roku, powiedział, że nie możemy uczyć dzieci rywalizować z maszynami, ponieważ taką rywalizację by przegrały. Dariusz Martynowicz zaznaczył, że AI może znacząco ulepszać różne obszary życia, konieczne jest jednak zwracanie uwagi na odpowiedzialne korzystanie z technologii opartych o sztuczną inteligencję. W trakcie spotkania szczegółowo omówiono też, w jaki sposób nauczyciele mogą używać AI jako narzędzia wspierającego edukację. Przykłady obejmowały wykorzystanie chatGPT do interaktywnych lekcji, tworzenie angażujących materiałów edukacyjnych z pomocą aplikacji opartych o sztuczną inteligencję, a także generowanie obrazów i treści w atrakcyjny dla uczniów sposób.

- Naszym zadaniem jako nauczycielek i nauczycieli jest sprawienie, aby sztuczną inteligencję wykorzystać efektywnie oraz uczyć młodych ludzi rewizji tego, co jakakolwiek maszyna nam generuje. Dlatego, że jeśli nie ma rewizji, nie ma krytycznego myślenia, to zanika zdolność rozumienia. Tam, gdzie zanika myślenie i przyjmuje się fakty z góry, tam pojawia się duża przestrzeń na manipulację. W całym zjawisku sztucznej inteligencji potrzebne jest stanowisko nauczyciela, który nie będzie wyłącznie straszyć, ale pokaże też różnego rodzaju szanse i możliwości, z których my jako nauczyciele i uczniowie możemy korzystać. Narzędzia sztucznej inteligencji mogą w jakimś wymiarze nasz świat zdominować, ale niewątpliwie widać, że w dużej mierze jest to, póki co zabawa. Dużo zależy od nas jako nauczycieli, jak te narzędzia w edukacji wykorzystamy. Zachęcam, żeby wybrać jedną aplikację związaną z AI, i zastanowić się, do czego możemy ją użyć. Bo przede wszystkim trzeba wiedzieć, w jakim zakresie może ona nam służyć. Bez tego, nawet jeśli wymyślimy nowe, najlepsze narzędzie oparte o sztuczną inteligencję, nie będzie ono miało znaczenia. - powiedział Dariusz Martynowicz, Nauczyciel Roku 2021

Nowoczesne formy edukacji - e-podręczniki i nauka zdalna części teoretycznej

Polska szkoła coraz bardziej otwiera się na innowacje. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, blisko połowa Polaków uważa, że zajęcia edukacyjne w trybie zdalnym mogą być równie efektywne, jak te tradycyjne. Niemniej jednak 30 proc. uważa, że nauka prowadzona na odległość nie jest tak skuteczna, jak stacjonarna. Natomiast. 23 proc. pozostaje bez wyrobionego zdania w tej kwestii. Zdania podzielone są również w kwestii tego, czy szkolne podręczniki można zastąpić cyfrowymi, w tym przypadku 31 proc. uważa, że tak, a 19 proc. sądzi, że obecnie jest to niemożliwe, ale w przyszłości będzie to standardem. Z kolei 39 proc. uważa, że nie.

- Jeszcze kilka lat temu większość z nas nie wyobrażała sobie nauki zdalnej czy zdobywania wiedzy dzięki aplikacjom mobilnym. Jednak na przestrzeni lat odnotowujemy ogromną zmianę w postrzeganiu tego zjawiska. Postęp edukacji oraz coraz szerszy dostęp do interaktywnych materiałów czy cyfrowych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję mogą mieć pozytywny wpływ na redukcję barier edukacyjnych. Umożliwiają też szerszemu gronu uczniów łatwiejsze i szybsze zdobywanie wiedzy. AI w nauce to wyzwanie, ale także szansa. Zmiana w postrzeganiu narzędzi cyfrowych odzwierciedla rosnące uznanie dla technologii jako kluczowego elementu nowoczesnego procesu nauczania. Jako ClickMeeting wspieramy takie zmiany i cieszymy się, że jesteśmy ich częścią, oferując możliwość tworzenia interaktywnych, angażujących zajęć. - komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2023 na grupie 1002 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-34 lata (26 proc.), 35-54 lata (35 proc.) oraz powyżej 55 roku życia (39 proc.). 52 proc. wszystkich osób to kobiety, a 48 proc. mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (41 proc.), od 5 do 20 tysięcy mieszkańców (11 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (17 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).

ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku i udostępnia aplikację na całym świecie w 8 wersjach językowych. Jej misją jest wsparcie komunikacji i nauki niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie ktoś się znajduje. Platforma do webinarów, czyli rodzaju seminarium prowadzonego za pośrednictwem internetu, działa w przeglądarce internetowej. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy technicznej lub instalować czegoś na swoim urządzeniu, by w łatwy sposób cieszyć się z funkcjonalności narzędzia.

