Jedyne polskie narzędzie po raz kolejny w zestawieniu najpopularniejszych komunikatorów Polaków

Wideokonferencje coraz popularniejsze

ClickMeeting, narzędzie do spotkań, szkoleń oraz webinarów online odnotował duży wzrost czasu spędzonego przez każdego użytkownika na platformie. Wyniósł on 85,7 proc. W sierpniu bieżącego roku średnia sesja trwała 12 minut i 50 sekund, natomiast we wrześniu 23 minut i 50 sekund. Warto zauważyć, że w badaniu Gemius/PBI, polska platforma znalazła się również w gronie liderów pod względem procentowego wzrostu liczby osób korzystających z danego komunikatora. Spotkania oraz szkolenia online cieszą się obecnie renomą, co przekłada się na wzrost liczby realnych użytkowników ClickMeeting o 245 tys. z 605 tys. w sierpniu do 850 tys. we wrześniu (więcej o 40,6 proc.). Z danych wynika, również, że w ostatnim z wymienionych miesięcy platforma posiadała 2,86 proc. zasięgu.

Polska platforma w 2022 odnotowała kolejne rekordy

W ubiegłym roku wideokonferencje cieszyły się równie wielką popularnością. Użytkownicy ClickMeeting spędzili łącznie na wydarzeniach online 1 086 426 dni. W trakcie jednego ze spotkań padł również rekord dotyczący przychodu z jednego wydarzenia online, który wynosił 95 tys. złotych. Rok temu spotkania online dotyczyły takich kategorii jak: szkolenia i consulting (31 proc. wydarzeń organizowanych na platformie), marketing i sprzedaż (24 proc.), spotkania biznesowe (16 proc.), edukacja (12 proc.), medycyna (12 proc.). Pozostałe 5 proc. wydarzeń zostało zakwalifikowanych do grupy - inne.

-Platformy oraz komunikatory dają nam dzisiaj szeroki zakres możliwości: od rozrywki aż po nowoczesne formy spotkań online. Dlatego cieszą tak wielką popularnością i coraz częściej definiują to, w jaki społeczeństwo porozumiewa się, pracuje, spędza czas wolny, czy zdobywa nowe umiejętności. Narzędzia do komunikacji online wpływają obecnie przede wszystkim na edukację oraz rozwój kompetencji, co jest szczególnie ważne w erze dynamicznych zmian i postępującej digitalizacji. Wyniki badania Gemius/PBI potwierdzają, że ClickMeeting skutecznie odpowiada na rosnące potrzeby użytkowników. Jako platforma staramy się oferować im nowoczesne rozwiązania zapewniające komunikację online w ramach spotkań, jak i organizację interaktywnych lekcji, szkoleń oraz webinarów w Polsce, jak i na całym świecie - komentuje Dominika Paciorkowska Dyrektor Zarządzająca i Członek Zarządu ClickMeeting.

ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku i udostępnia aplikację na całym świecie w 8 wersjach językowych. Jej misją jest wsparcie komunikacji i nauki niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie ktoś się znajduje. Platforma do webinarów, czyli rodzaju seminarium prowadzonego za pośrednictwem internetu, działa w przeglądarce internetowej. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy technicznej lub instalować czegoś na swoim urządzeniu, by w łatwy sposób cieszyć się z funkcjonalności narzędzia.

Akademia Clickmeeting: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/manual/

Grupa Akademii Clickmeeting na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/533178777342385/

www.clickmeeting.pl

https://www.facebook.com/clickmeeting/?ref=br_rs

https://www.linkedin.com/company/clickmeeting/

https://www.youtube.com/user/ClickMeetingvideo/videos