Rekordowa liczba działalności zarejestrowanych w branżach szkoleń, eventów oraz konferencji i dwubiegunowa sytuacja finansowa

Dwubiegunowa sytuacja finansowa branży eventowej, wystaw oraz konferencji

W Polsce obserwujemy wzrost liczby firm reprezentujących branżę eventów, targów i kongresów – obecnie jest ich 5,5 tys. Z kolei na koniec 2022 było ich 5,2 tys. Najmniej w ostatnich latach, czyli 4,9 tys. działalności zarejestrowano w 2020 roku. Analiza Dun & Bradstreet Poland przeprowadzona na zlecenie ClickMeeting ukazuje, że niemal 40 proc. przedsiębiorstw w branży eventowej utrzymuje się w dobrej kondycji finansowej, podczas gdy podobny odsetek pozostaje w słabej sytuacji. Jednocześnie 12,4 proc. znajduje się w bardzo złej sytuacji finansowej, a zaledwie 7,5 proc. firm cieszy się bardzo dobrą kondycją.

– Wyniki wskazują, że coraz więcej firm jest otwartych na przeznaczanie swoich budżetów zarówno na organizację eventów, jak i szkoleń. Stąd miejsce na rynku dla nowych przedsiębiorstw otwieranych przez ekspertów w swoich dziedzinach, którzy chcą rozwijać się we własnym biznesie. W przedsiębiorstwach coraz większą popularnością cieszą się mniejsze wydarzenia i te organizowane wewnątrz firm. ClickMeeting jako platforma do pracy zdalnej, organizacji wirtualnych wydarzeń, edukacji online oraz webinarów cieszy się z tego, że branże związane z szeroko rozumianym konsultingiem rosną. Staramy się również aktywnie uczestniczyć w ich rozwoju. Świat, w którym mamy coraz większą liczbę szkoleń oraz wydarzeń edukacyjnych to świat, który stawia na rozwój kompetencji przyszłości, w tym kompetencji cyfrowych – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Ponad 6 tys. więcej firm w branży konsultingowej, szkoleń i edukacji

W roku 2023 nie tylko firmy, które działają w zakresie organizacji szkoleń oraz eventów, przeżywają w Polsce dynamiczny rozwój. Według danych z rejestru przedsiębiorstw liczba firm zarejestrowanych z PKD związanymi z szeroko rozumianym konsultingiem, szkoleniami i edukacją wynosi obecnie 74 531. To znaczący skok w porównaniu do roku poprzedniego (68 399 firm) oraz 2021 roku (62 162). Wcześniej rok 2020 przyniósł branży kryzys związany z COVID-19. Spowodował on spadek liczby przedsiębiorstw działających w eventach oraz szkoleniach z 64 201 do 57 120 w ciągu zaledwie dwunastu miesięcy. Z kolei w 2023 roku zarejestrowano o 6,1 tys. działalności więcej w porównaniu do poprzedniego roku, mimo również dwubiegunowej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w branży.

– Firmy nie zamykają swoich budżetów na szkolenia czy konsultacje. Jest to związane z dbaniem o pracowników, ich dobrostan oraz wsparciem przy zdobywaniu nowych kompetencji. Przedsiębiorstwa chcą stawać się pracodawcami z wyboru, partnerami w procesie rozwoju zawodowego. Ten trend jest niezwykle ważny, a takie nowoczesne narzędzia cyfrowe, jak nasza platforma do spotkań i webinarów on-line coraz sprawniej i efektywniej pozwalają na realizację takich wydarzeń. Wirtualne spotkania czy większe wydarzenia na ClickMeeting można między innymi automatyzować, zapisywać i udostępnić nieobecnym, czy łączyć z wieloma platformami social mediowymi – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku i udostępnia aplikację na całym świecie w 8 wersjach językowych. Jej misją jest wsparcie komunikacji i nauki niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie ktoś się znajduje. Platforma do webinarów, czyli rodzaju seminarium prowadzonego za pośrednictwem internetu, działa w przeglądarce internetowej. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy technicznej lub instalować czegoś na swoim urządzeniu, by w łatwy sposób cieszyć się z funkcjonalności narzędzia.

