⅔ Polaków nie miała okazji pracować na odległość, a prawie co piąty uważa, że zmiany Kodeksu Pracy w zakresie pracy zdalnej nie wprowadziły niczego istotnego

Polacy o zmianach w prawie pracy

Tegoroczna nowelizacja Kodeksu Pracy określiła zasady dotyczące pracy zdalnej oraz hybrydowej. Z tego powodu polska platforma do pracy, szkoleń oraz webinarów online - ClickMeeting, postanowiła zapytać pracowników o ich ocenę nowego prawa oraz jego funkcjonowania. Nawet 30 proc. ankietowanych uważa nowe przepisy za korzystne. Jednocześnie 22 proc. Polaków informuje, że w ich firmach, nie wprowadzono żadnych zmian, natomiast 18 proc. deklaruje, że nie zmieniły one niczego istotnego. Negatywnie ustawę ocenia 6 proc. badanych, którzy twierdzą, że spowodowała ona jedynie większy chaos w firmach. Natomiast 25 proc. respondentów odpowiedziało, że nie interesuje ich ta zmiana.

Znajomość narzędzi do pracy zdalnej oraz hybrydowej

Ankietowani zostali również zapytani o poziom wiedzy na temat narzędzi ułatwiających pracę zdalną oraz hybrydową. Co ciekawe, 31 proc. badanych uważa, że je zna, a kolejne 31 proc. jedynie częściowo. Równocześnie 27 proc. respondentów deklaruje, że nie zna narzędzi pomagających w takich formach pracy. Ponadto 11 proc. badanych zna je tylko częściowo i uważa, że ich wiedza jest niewystarczająca. Jednak część z Polaków, chciałaby jednak uzupełnić swoje informacje w tym zakresie. Nawet 32 proc. osób wyraziło chęć uczestnictwa w szkoleniach z narzędzi ułatwiających pracę zdalną i hybrydową. Z kolei 27 proc. nie wie, czy chciałoby, a 25 proc. badanych uważa, że takie szkolenie mało by im dało. Jednocześnie 16 proc. ankietowanych uważa, że już obecnie wie na ten temat wystarczająco dużo.

– Wyniki badania pokazują, że coraz więcej osób interesuje się pracą zdalną oraz hybrydową, a spora grupa jest również zainteresowana rozwojem swoich kompetencji w tym obszarze, np. poprzez udział w szkoleniach. Przepisy prawa dynamicznie się zmieniają. W tym kontekście istotne jest, aby w każdej firmie relacja między pracodawcą a pracownikiem opierała się na partnerstwie. Kluczowym czynnikiem jest transparentność. Nowe technologie dają nam szansę na skuteczną komunikację, informowanie o najnowszych zmianach prawnych, a także edukację pracowników. ClickMeeting wspiera takie podejście, oferując nowoczesne narzędzia zapewniające zarówno komunikację online w ramach spotkań, jak i organizację interaktywnych szkoleń i webinarów. – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Szkolenia z nowoczesnych narzędzi do pracy

Polacy odpowiedzieli również na to, czy ich pracodawca zapewnił pracownikom edukację na temat narzędzi przydatnych do pracy zdalnej lub hybrydowej. W tym przypadku 31 proc. badanych uważa, że w ich miejscu pracy nie było takich szkoleń, a 22 proc. nie jest pewnych. Jedynie 21 proc. ankietowanych potwierdza, że ich pracodawca zapewnił pracownikom szkolenia w tym zakresie. Jednocześnie 18 proc.uważa, że w ich miejscach pracy one nie nastąpią. Z kolei 8 proc. uważa, że ich pracodawca planuje je w najbliższym czasie.

Ilu Polaków pracuje zdalnie lub hybrydowo

Z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting wynika, że 18 proc. Polaków pracowało w trybie hybrydowym już przed tegorocznymi zmianami w prawie. Natomiast 10 proc. ankietowanych wypełniało obowiązki służbowe w pełni zdalnie. Po wprowadzeniu zmian w Kodeksie Pracy 6 proc. osób zaczęło korzystać z możliwości pracy zdalnej, a 3 proc. hybrydowej. Najwięcej, czyli 64 proc. ankietowanych, nigdy nie miała okazji do wykonywania pracy na odległość.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono na grupie 500 osób. Ankietowani to osoby zatrudnione na umowach o pracę. Ankietowani to osoby w wieku 18-34 lata (26 proc.), 35-54 lata (35 procent) oraz powyżej 55 roku życia (39 procent). 52 procent wszystkich osób to kobiety, a 48 procent mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (39 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (20 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (18 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).

ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku i udostępnia aplikację na całym świecie w 8 wersjach językowych. Jej misją jest wsparcie komunikacji i nauki niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie ktoś się znajduje. Platforma do webinarów, czyli rodzaju seminarium prowadzonego za pośrednictwem internetu, działa w przeglądarce internetowej. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy technicznej lub instalować czegoś na swoim urządzeniu, by w łatwy sposób cieszyć się z funkcjonalności narzędzia.

