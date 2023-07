Mniej niż połowa ankietowanych rodziców przyznaje, że zawsze dba o bezpieczeństwo ich dzieci w sieci. Nowe Dane ClickMeeting

Czy dbamy o prywatność naszych dzieci w sieci? Jak się okazuje, 43 proc. ankietowanych deklaruje, że robi to za każdym razem, a 48 proc. nie zawsze, ale się stara. Tylko 7 proc. badanych powiedziało, że nie robi tego, bo nie wie w jaki sposób, a 1 proc., że nie robi tego, bo nie ma to dla niego znaczenia.

Najczęściej edukujemy dzieci i śledzimy je w sieci, zakazujemy też publikacji zdjęć

Jeśli rodzice dbają o bezpieczeństwo dzieci w sieci, to w jaki sposób to robią to najczęściej? Jak się okazało, najwięcej badanych (71 proc.) powiedziało, że uświadamia dzieci na temat cyberprzestępczości. Na drugim miejscu znalazło się śledzenie aktywności internetowej dziecka (49 proc.), a na trzecim nie publikowanie zdjęć dzieci w internecie (41 proc.). Kolejne odpowiedzi, które wskazywali rodzice to: programy do kontroli rodzicielskiej zainstalowane na urządzeniach, z których korzysta dziecko (34 proc.), zakazanie dzieciom publikacji własnych zdjęć i filmów w sieci (31 proc.), instalacja programów antywirusowych (29 proc.). Opcję inne zaznaczyło 3 proc. ankietowanych. Było to badanie wielokrotnego wyboru.

Dla dzieci świat wirtualny to naturalny element ich rzeczywistości, w którym się wychowują, a rolą rodziców jest pokazać im, jak korzystać mądrze z Internetu i dbać o ich bezpieczeństwo w świecie online. Jako ClickMeeting przykładamy do tego ogromną uwagę, by każdy z naszych użytkowników, nawet ten najmłodszy był chroniony – komentuje Martyna Grzegorczyk z ClickMeeting.

Ponad połowa rodziców uważa, że ich dzieci są świadome zagrożeń

Jednocześnie 54 proc. badanych powiedziało, że uważa, że ich dzieci są świadome zagrożeń w sieci, 36 proc., że nie, a 11 proc. wyznała, że nie wie. Według 91 proc. badanych to rodzice są odpowiedzialni za uświadamianie dzieci w kwestii cyberbezpieczeństwa, a 74 proc., że szkoła. Natomiast 14 proc. wskazało na rówieśników, a 1 proc. zaznaczył odpowiedź: nie wiem. Było to pytanie wielokrotnego wyboru.

Metodologia

Ankietowani to osoby posiadające dzieci w wieku od 7 do 18 lat, zamieszkujący miejscowości do 5 tys. mieszkańców (21 proc.), od 5 do 20 tys. mieszkańców (14 proc.), od 20 do 100 tys. mieszkańców (27 proc.), od 100 do 500 tys. mieszkańców (21 proc.) oraz powyżej 500 tys. mieszkańców (17 proc.). Badani to osoby w wieku 18-34 lata (19 proc.), 35-54 lata (76 proc.) oraz powyżej 55 roku życia (5 proc.), 65 proc. wszystkich osób to kobiety, a 35 proc. mężczyźni.

ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku i udostępnia aplikację na całym świecie w 8 wersjach językowych. Jej misją jest wsparcie komunikacji i nauki niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie ktoś się znajduje. Platforma do webinarów, czyli rodzaju seminarium prowadzonego za pośrednictwem internetu, działa w przeglądarce internetowej. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy technicznej lub instalować czegoś na swoim urządzeniu, by w łatwy sposób cieszyć się z funkcjonalności narzędzia.

