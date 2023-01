Polski ClickMeeting wśród czołowych globalnych komunikatorów, podsumowuje 2022 i sprawdza dobre praktyki. Statystyczny użytkownik zorganizował 82 wydarzenia w ciągu roku

Najchętniej uczestniczymy w wydarzeniach online w środy, na które poświęcamy coraz więcej czasu. W 2022 roku przeciętny użytkownik stworzył 82 wydarzenia, każde z nich trwało średnio 109 minut, a przeciętny użytkownik na każdym z nich spędził 74 minuty. Dla porównania w 2021 roku spotkania online trwały średnio 66 minut, (10 minut więcej niż w 2020 roku), a webinary trwały średnio 98 minut (16 minut więcej niż w 2020 roku).

Zmiany w organizacji wydarzeń

Specjaliści ClickMeeting podkreślają, że aby odnieść sukces na rynku webinarowym, trzeba zadbać nie tylko o odpowiednią treść, ale również o najlepszą datę i godzinę dla swoich odbiorców. W ujęciu rocznym największą aktywność platforma odnotowała w maju, w pozostałych miesiącach roku ilość webinarów utrzymywała się na podobnie wysokim poziomie. W 2022 roku organizatorzy wydarzeń najchętniej wybierali środę, na drugim miejscu wtorek i na trzecim czwartek. Twórcy spotkań online najrzadziej decydowali się na dni weekendowe. Natomiast jeśli chodzi o dobór godziny, to najpopularniejszy był przedział między 8:00 a 10:00 oraz między 15:00 a 17:00. Dla porównania w 2021 roku dniem najchętniej wybieranym na webinar był wtorek, a tuż za nim środa i czwartek. Z kolei w przypadku najchętniej wybieranych godzin w zeszłym roku, na pierwszym miejscu znalazły się 15.00 i 16.00, ale część wydarzeń organizowano także o poranku – na trzecim miejscu znalazła się godzina 7.00.

Najczęściej wykorzystywaną funkcją platformy ClickMeeting była prezentacja, z której korzystano w przypadku 57 proc. wydarzeń. Na drugim miejscu znalazła się opcja dzielenia ekranem (17 proc. wszystkich wydarzeń), a na trzecim interaktywna tablica (6 proc.).

– Myślę, że rosnąca popularność wydarzeń online wynika z niezwykłej dostępności monetyzacji wiedzy oraz większego zaangażowania uczestników w porównaniu z innymi treściami w sieci. Na przykład ClickMeeting w bardzo prosty sposób można połączyć z systemem płatności PayU i zacząć sprzedawać dostęp do swoich wydarzeń. Co ważne, w ten sposób można stworzyć wydarzenie na żywo, w formule automatycznej – wówczas webinar odbywa się o określonym czasie, ale bez konieczności bezpośredniego angażowania prowadzącego – lub na żądanie. W tym ostatnim przypadku widzowie sami wybierają moment, w którym chcą wziąć udział w szkoleniu czy wykładzie. Dzięki temu docieramy również do odbiorców, którzy mogliby zrezygnować z udziału w wydarzeniu na żywo z powodu np. niedogodnego terminu. Ponadto organizacja wydarzenia online jest łatwiejsza od przygotowania takiego samego spotkania w wersji stacjonarnej. A angażowanie uczestników, wywoływanie emocji i motywowanie do aktywnego uczestnictwa są możliwe dzięki umiejętnemu prowadzeniu webinaru – komentuje Martyna Grzegorczyk z ClickMeeting.

Dzięki płatnym wydarzeniom online specjaliści monetyzują swoją wiedzę

Jak wynika z najnowszego raportu “State of online events” branża webinarowa mocno się profesjonalizuje, a zarobki, jakie osiągają użytkownicy platformy, pokazują, że można w ten sposób monetyzować swoją wiedzę. W 2022 roku rekordzista w Europie zarobił na jednym wydarzeniu organizowanym na ClickMeeting ponad 95 tys. złotych. Przykłady osiągnięć użytkowników polskiej platformy z zeszłego roku:



konferencja dla coachingów wydarzenie live – 881 sprzedanych biletów za 96 102 złote i wydarzenie na żądanie – 350 biletów za 38 184 złote ;

i wydarzenie na żądanie – 350 biletów za ; szkolenia dla psychoterapeutów i psychologów: 32 wydarzenia – 7103 bilety za 686 808 złotych ;

; seria 31 szkoleń z rachunkowości w formule na żywo i na żądanie – 2198 biletów za 184 676 złotych ;

; seria 6 szkoleń z mantrailingu, czyli pracy węchowej z psem – 444 bilety za 70 802 złote ;

; webinar podnoszący kwalifikacje terapeutów – 580 biletów za 57 420 złotych ;

; szkolenie dla terapeutów poświęcone leczeniu zaburzeń odżywiania – 391 biletów za 38 709 złotych ;

; szkolenie medyczne dotyczące badań USG – 327 biletów za 32 373 złote.

ClickMeeting w rankingu czołowych komunikatorów na świecie

Serwis wirtualnemedia.pl pod koniec zeszłego roku zrealizował badanie celem, którego było sprawdzenie popularności poszczególnych komunikatorów. Polski ClickMeeting z 1,44 mln odwiedzającymi i 5 proc. zasięgiem znalazł się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych platform do rozmów online obok takich gigantów jak Messenger, Google, czy WhatsApp. Według serwisu na platformie przybyło 534,8 tys. użytkowników, co daje 59 proc. wzrost. Co ciekawe według danych platformy w 2022 roku użytkownicy spędzili w wirtualnych pokojach ClickMeeting łącznie 1 086 426 dni, czyli 2976 lat.