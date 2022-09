Blisko 60 proc. Polaków chce, żeby nauka zdalna wróciła do szkół, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nowe dane ClickMeeting

Blisko 60 proc. Polaków chce powrotu nauki zdalnej, a 38 proc. jest za modelem hybrydowym

Jak się okazuje aż 58 proc. Polaków deklaruje, że w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, chciałoby, żeby szkoły i uczelnie przeszły na zdalny tryb nauczania. Tylko 19 proc. badanych nie miało na ten temat zadania, a 23 proc. ankietowanych jasno odpowiedziało, że nie chciałby powrotu do edukacji online.



ClickMeeting zapytał respondentów również o to, czy szkoły i uczelnie powinny w większym stopniu korzystać z hybrydowych modeli nauczania? Tu również głosy były podzielone, najwięcej – bo 38 proc. osób – odpowiedziało, że tak, 33 proc., że nie, a 29 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

Edukacja zdalna uczy samodzielności według 39 proc. Polaków

ClickMeeting zapytał Polaków również o to, co według nich w trybie edukacji zdalnej jest pozytywne, a co negatywne. Jeśli chodzi o plusy, ankietowani odpowiedzieli: nauka samodzielności (39 proc.), możliwość wykorzystywania nowych technologii (35 proc.), oszczędność czasu (35 proc.), możliwość wykorzystywania multimedialnych materiałów (29 proc.), lepsza organizacja dnia (20 proc.), brak rozpraszaczy (10 proc.) oraz większy wpływ na edukację (4 proc.).



Natomiast jeśli chodzi o minusy nauczania online, odpowiadano: brak kontaktu z rówieśnikami (83 proc.), brak ruchu i prawdziwych przerw (64 proc.), niższy poziom nauczania (62 proc.) oraz gorsze skupienie i mniejsze zaangażowanie (57 proc.).

– Choć nauka zdalna błyskawicznie i nieoczekiwanie wkroczyła w nasz w system edukacji, stosunkowo szybko nauczyliśmy się efektywniej pracować w tym trybie. Samo zdobywanie wiedzy online zyskuje coraz więcej zwolenników. Blended learning i nauka hybrydowa są rozwiązaniami, które mogą połączyć świat offline i online w edukacji. Pomagają także w zdobywaniu zupełnie nowych kompetencji: nie tylko tych cyfrowych, ale również związanych z samodzielnością czy umiejętnością organizacji własnego czasu pracy – komentuje Dominika Paciorkowska z ClickMeeting.

Warto również wspomnieć, że ClickMeeting poprzez swoją platformę do edukacji online znacząco usprawnił zmiany, jakie w ostatnim czasie zaszły w zakresie nauki zdalnej. Aby jeszcze bardziej ułatwić tę transformację, firma nie tylko przeprowadza liczne badania związane z tym obszarem, ale również publikuje liczne poradniki, które mają ułatwić pracę, tym którzy prowadzą zajęcia online.

Metodologia

W badaniu udział wzięło 1000 osób, z czego 52 proc. to kobiety, a 48 proc. to mężczyźni. Ankietowani to mieszkańcy miejscowości powyżej 500 tys. mieszkańców (12 proc.), 100-500 tys. mieszkańców (17 proc.), 20-100 tys. mieszkańców (24 proc.), 5-20 tys. mieszkańców (13 proc.) i do 5 tys. mieszkańców (34 proc.). W mieście mieszka 66 proc. respondentów, a 34 proc. na wsi. Ankietowani byli w wieku od 18 do 34 lat (26 proc.), między 35 a 54 rokiem życia (35 proc.) i powyżej 55 roku życia (39 proc.).