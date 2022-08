Już blisko 70 proc. z nas ma w domu wydzieloną odpowiednią przestrzeń do spotkań online. Badanie ClickMeeting

Już 69 proc. ankietowanych zadeklarowało, że ma w domu wydzielony gabinet lub specjalnie zaaranżowaną przestrzeń do spotkań online. Natomiast z funkcji tła korzysta w sumie 50 proc. badanych, z czego połowa regularnie, a połowa – czasami.

– Spotkania online stały się czymś zupełnie naturalnym. Niemal każdy z nas uczestniczy w nich, realizując swoje obowiązki zawodowe. Nic więc dziwnego, że aranżujemy swoją przestrzeń i otoczenie w taki sposób, by móc korzystać z nich komfortowo. Dziś blisko 70 proc. ankietowanych ma w domu przestrzeń do pracy zdalnej, przy tym 31 proc. elegancko się ubiera na takie połączenia, a 39 proc. wybiera strój typu casual. Dane te pokazują, że przestrzeń spotkań online profesjonalizuje się, a jej uczestnicy traktują je równie poważnie, jak te z szefem w sali konferencyjnej w biurze – komentuje Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca i Członek Zarządu ClickMeeting.

60 proc. badanych sprawdza sprzęt, 70 proc. szykuje notatki

Ponad połowa ankietowanych uważa, że zachowanie uczestników spotkań zdalnych uległo poprawie w ciągu ostatniego roku. I rzeczywiście, jak wynika z badań ClickMeeting: 60 proc. z nas przed rozpoczęciem rozmowy online sprawdza, czy sprzęt działa poprawnie; 70 proc. przygotowuje notatki; 69 proc. wycisza telefon, a 85 proc. uważa, że punktualność i pozostanie na spotkaniu do końca, są ważne.

Zaledwie 2 proc. ankietowanych powiedziało, że najczęściej w czasie połączenia ma na sobie piżamę. Jednocześnie 21 proc. ankietowanych przyznało, że zdarzyło im się zakłócić przebieg spotkania, ponieważ zapomnieli o potrzebnym pliku lub dokumencie.

Już ⅓ firm wprowadziła odgórne zasady etykiety online

Polski ClickMeeting w zeszłym roku przeprowadził pierwsze badanie odnośnie etykiety online. Ponad połowa ankietowanych deklarowała wtedy, że oczekuje wprowadzenia zasad co do spotkań zdalnych w pracy. Tegoroczna edycja badania pokazuje, że właściciele firm dostrzegli tę potrzebę i jak się okazuje, już ⅓ z nich wprowadziła takie zasady.

Wśród zasad, jakie wprowadzono, znalazły się: doprecyzowanie sposobu chęci zabrania głosu (17 proc.); zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń w tle (16 proc.); określenie ubioru (12 proc.) oraz forma powitania i pożegnania (13 proc.).

Metodologia

W badaniu udział wzięło 500 osób, z czego 52 proc. to kobiety, a 48 proc. to mężczyźni. Ankietowani to mieszkańcy miejscowości powyżej 500 tys. mieszkańców (28 proc.), 50-500 tys. mieszkańców 41 proc. i do 50 tys. mieszkańców 31 proc. Jeśli chodzi o wykształcenie, to 63 proc. badanych posiada wykształcenie wyższe, 32 proc. średnie, 3 proc. zawodowe, a 2 proc. podstawowe. Ankietowani byli w wieku do 25 lat (13 proc.), między 26 a 40 rokiem życia (43 proc.), 41 – 55 (35 proc.) i powyżej 55 roku życia 9 (proc.).