Polski ClickMeeting opracował poradnik “Webinar idealny. 10 rad dla prezentera” dla prowadzących webinary i spotkania online. Materiał został stworzony w oparciu o najnowsze badanie, które firma przeprowadziła w czerwcu 2022 roku. Dodatkowo 28 lipca o godzinie 15.00 odbędzie się webinar ClickMeeting, na którym zostanie omówiony poradnik.

Szepty i inne hałasy w tle rozpraszają 63 proc. badanych

Przygotowując się do spotkania online, warto wziąć pod uwagę to, co najczęściej rozprasza uczestników i wyeliminować te rzeczy. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, aż 63 proc. badanych rozpraszają szepty i inne hałasy w tle, zaraz za nimi wśród najbardziej rozpraszających czynników znalazły się włączone mikrofony u osób, które w danym momencie nie uczestniczą w rozmowie (53 proc.) oraz sytuacje, w których osoba prowadząca nie ma wcześniej przygotowanych materiałów, z których chce skorzystać podczas spotkania (31 proc.).

Kolejnymi rozpraszającymi czynnikami, które wskazywali badani, są: wyłączone kamery u większości uczestników (25 proc.), sytuacje, w których prowadzący nie patrzy w kamerę (22 proc.), nieodpowiednie tło prowadzącego (20 proc.) oraz ubiór prowadzącego (12 proc.).

– Wydarzenia i spotkania online na stałe wpisały się w naszą rzeczywistość. Nic więc dziwnego, że uczestnicy takich spotkań z czasem zaczęli szukać zasad, które określałyby etykietę online. Nasz ostatni raport doskonale pokazuje, co ankietowanym przeszkadza, co ich rozprasza i czego oczekują od prowadzących. Na bazie tej wiedzy opracowaliśmy poradnik “Webinar idealny. 10 rad dla prezentera”, który z pewnością posłuży tym osobom, które często występują w roli prowadzącego lub moderatora spotkań online – komentuje Martyna Grzegorczyk, Communication Manager ClickMeeting.

Aż 70 proc. badanych przygotowuje dokumenty przed spotkaniami online



Brak przygotowanych wcześniej materiałów przez osobę prowadzącą znalazł się wśród najczęściej wymienianych czynników, które rozpraszają uczestników spotkań online. Co ciekawe jednocześnie 70 proc. badanych odpowiedziało, że przed każdym spotkaniem przygotowuje wcześniej dokumenty, które będą potrzebne. Jednocześnie 60 proc. badanych sprawdza, czy sprzęt działa poprawnie.



– Przygotowane wcześniej dokumenty i sprawnie działający sprzęt to podstawa. Każdy prowadzący spotkania online powinien zadbać o te sprawy, zanim rozpocznie wydarzenie. Bardzo ważnym czynnikiem jest również zadbanie o jakość dźwięku i obrazu oraz dobre poznanie platformy, z której się korzysta. Mocno irytujące jest, gdy prowadzący podczas spotkania traci czas na szukanie jakiejś funkcji w programie, z którego korzysta. Platforma ClickMeeting jest pod tym względem bardzo intuicyjna, a dodatkowo zadbaliśmy o opcje testera AV, dzięki któremu jednym kliknięciem można sprawdzić, czy urządzenia działają w odpowiedni sposób – komentuje Martyna Grzegorczyk, Communications and Outreach Manager w ClickMeeting.

Uśmiecham się i przepraszam – tak w sytuacjach kryzysowych reaguje 70 proc. ankietowanych

ClickMeeting zapytał ankietowanych o to, w jaki sposób reagują, gdy podczas wydarzenia online wydarzy się coś nieoczekiwanego. Najczęściej padająca odpowiedzią (70 proc.) było: uśmiecham się i przepraszam. Bez słowa wstaje i idzie rozwiązać problem 7 proc. ankietowanych, a 6 proc. udaje, że nic się nie dzieje i w ogóle nie reaguje. Natomiast 17 proc. osób odpowiedziało, że nigdy nie przytrafiła im się taka sytuacja.



To o co warto również zadbać, to kwestie nagrywania spotkań online. Chodzi o informowanie użytkowników o fakcie nagrywania. Wiele osób o tym zapomina, tymczasem, jak wynika z raportu ClickMeeting aż 96 proc. badanych oczekuje, że prowadzący wydarzenie online poinformuje ich o zamiarze nagrywania spotkania. Jak podkreśla radca prawny w ClickMeeting, Anna Zielińska, dzięki temu użytkownik będzie mógł świadomie podjąć decyzję, czy chce udostępnić swój wizerunek, a prowadzący uniknie późniejszych ewentualnych nieporozumień prawnych.