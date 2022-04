Ranking laptopów 2022. Wśród Polaków najpopularniejsze te od Lenovo, za nimi Apple i Microsoft

Najpopularniejsze marki laptopów w Polsce w roku 2022. Top 5

Z analizy wypowiedzi internautów, wykonanej przez ClickMeeting za pomocą narzędzia SentiOne z wykorzystaniem zaawansowanej sztucznej inteligencji wynika, że w pierwszym kwartale tego roku największą popularnością pod względem liczby wzmianek w języku polskim cieszyły się laptopy marki Lenovo. Wymieniane były przez nich wówczas ponad 8,7 tys. razy i wygenerowały niemal 8,9 mln zasięgu – o 500 tys. więcej niż rywal, który zajął w rankingu miejsce drugie.

Zaraz za Lenovo pojawiły się laptopy amerykańskiego Apple, w przypadku którego odnotowano 7,4 tys. wzmianek z zasięgiem 8,3 mln. Na miejscu trzecim uplasowały się z kolei laptopy Microsoft, o którym internauci wspomnieli aż 5314 razy, a zasięg wzmianek nt. komputerów przenośnych firmy założonej przez Billa Gatesa wyniósł ponad 6 milionów internautów. Poza podium znalazł się Asus, z niewiele mniejszą liczbą wzmianek (5294) i ponad 4,27 mln zasięgu, a następnie Acer (4269 wzmianek i 4,29 mln zasięgu).

– Zapotrzebowanie na laptopy, zwłaszcza w czasie pandemii, było ogromne. Jak pokazują dane Statisty, ogólnoświatowy rynek laptopów w roku 2020 wart był nieco ponad 140 miliardów dolarów, w 2022 zaś prognozuje się jego wartość na ponad 160 miliardów, na co wpływ miało z pewnością m.in. zmiana trybu pracy i edukacji na zdalny – mówi Dominik Balicki z ClickMeeting. – W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić, jakie marki komputerów przenośnych były najpopularniejsze wśród polskich internautów w I kwartale 2022 roku. I jak się okazuje, na podium znalazły się kolejno laptopy marki Lenovo, Apple i te od Microsoft. Co ciekawe, Apple po raz kolejny znajduje się w opracowanym przez nas zestawieniu – według danych dotyczących słuchawek za okres od stycznia do października 2021, najpopularniejszymi okazały się właśnie te od Apple.