Prywatność w sieci jest ważna dla Polaków

Z przeprowadzonego przez ClickMeeting badania wynika, że niemal wszyscy uczestnicy badania zdają sobie sprawę ze znaczenia ochrony prywatności podczas różnych aktywności podejmowanych w przestrzeni wirtualnej. 57 proc. twierdzi, iż zawsze dba o swoją prywatność w sieci, zaś 40,6 proc. nie zawsze, lecz stara się. Jedynie 1 proc. nie wie jak o nią zadbać i z tego względu nie podejmuje w tym kierunku żadnych działań, a niecały 1 proc. ankietowanych przyznało, iż prywatność w sieci nie ma dla nich znaczenia.

W jaki sposób dbamy o prywatność online?

Z danych podsumowujących luty 2022 pod względem konsumpcji Internetu, radia i telewizji wynika, że w Polsce z samego internetu korzysta 30 milionów osób*, z czego dziennie aż 25,5 miliona z nich. W związku z tym ClickMeeting postanowił sprawdzić, w jaki sposób chronią oni swoją prywatność oraz jakich narzędzi używają do tego celu.

Według przeprowadzonego przez platformę badania, największy odsetek polskich internautów zwraca uwagę na pliki cookies (63,4 proc.). Blisko 60 proc. wskazało, iż dba o ustawienia prywatności w mediach społecznościowych, a 57,8 proc. o ustawienia prywatności w komputerze i/lub smartfonie. Zwracają także uwagę na kwestię przeglądarki, używając w niej trybu incognito (blisko 40 proc.) lub aplikacji blokujących śledzenie ruchu (32,5 proc.), a 28 proc. korzysta z usługi VPN (ang. virtual private network). Część z nich stosuje również takie rozwiązania jak szyfrowana poczta elektroniczna (15,5 proc.), komunikatory szyfrujące przesył danych (12,8 proc.) i komunikatory szyfrowane (12,2 proc.), a 11 proc. deklaruje użycie narzędzi szyfrujących poufne pliki.

Wydarzenia online a kwestia prywatności

Firmy aktywniej niż dotychczas zaczęły korzystać z rozwiązań online, dzięki którym mogą zarówno prowadzić, jak i promować swój biznes w sieci. W związku z tym przeniosły się do niej również wydarzenia, które odbywały się dotychczas w formie stacjonarnej. Na popularności zyskały również rozwiązania takie jak webinary, których z kolei czas trwania, według ClickMeeting, w roku 2021 w porównaniu do roku 2020, wydłużył się aż o 16 minut.

I choć przy wyborze tego typu wydarzeń online przez użytkowników internetu naturalnie kluczową rolę odgrywają kwestie merytoryczne czy zaproszeni eksperci, to ClickMeeting postanowił sprawdzić, jak ważne jest dla ich uczestników kwestia prywatności. Okazuje się, że aż 73,7 proc. badanych chce, by organizatorzy webinarów zadbali o ich prywatność. Obojętne jest to jedynie niespełna 20 proc., a 4,8 proc. zadeklarowało, iż nie zwraca na to uwagi.

– Według danych pochodzących z ClickMeeting, już niemal 20 proc. wydarzeń na platformie stanowiły te o charakterze marketingowym i PR-owym, a 16 proc. wspierało bezpośrednią sprzedaż. To pokazuje, że podobnie jak inne obszary, biznes także przenosi się do sieci. A w niej chcemy czuć się bezpieczni. Nie inaczej jest więc w przypadku wydarzeń organizowanych online – mówi Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca i Członkini Zarządu ClickMeeting. – Liczba tych, które odbyły się na ClickMeeting w roku 2021, była większa o 320 proc. w stosunku do roku 2019, czyli okresu sprzed pandemii. Oznacza to, że przekonaliśmy się jaki potencjał w nich drzemie. Jednak prywatność i bezpieczeństwo w sieci, zwłaszcza w dobie nasilających się cyberataków, ma dla nas duże znaczenie. Stąd tak istotny jest wybór narzędzia, które zwraca szczególną uwagę na te kwestie. Dotyczy to zwłaszcza udostępniania odpowiedniej infrastruktury sieciowej i wypracowania zaawansowanej polityki prywatności. Istotne są również funkcje, dzięki którym sami użytkownicy mogą zabezpieczyć swoje wydarzenia, np. poprzez ograniczenie dostępu jedynie dla upoważnionych osób. O wszystko to zadbaliśmy w ClickMeeting, by zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy wydarzeń czuli się komfortowo i bezpiecznie.