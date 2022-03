Polski ClickMeeting wspiera działania edukacyjne na rzecz uchodźców z Ukrainy

Akcja “Polski Biznes dla Ukrainy”

Poza wsparciem ukraińskich uczniów, ClickMeeting dołączył do akcji „Polski Biznes dla Ukrainy”. W jej ramach polskie firmy mogą realnie wesprzeć obywateli Ukrainy – zarówno tych przebywających na ogarniętych działaniami wojennymi terenach, jak i tych, którzy uciekają przed wojną do Polski. Zebrane dotychczas środki finansowe zostały przeznaczone na zakup dwóch bardzo potrzebnych na terenach ogarniętych wojną lodówek do transportu krwi oraz niezbędnych leków - są one już w drodze na Ukrainę.

Do tej pory akcję wsparły inne duże polskie firmy, a sam ClickMeeting przekazał na ten cel 100 tys. zł. W jej ramach organizatorzy współpracują także z polsko-ukraińską fundacją Zustricz. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów i dobrej logistyce zakupione materiały zostaną przekazane bezpośrednio do potrzebujących. Kolejne transporty będą organizowane sukcesywnie, w miarę napływu środków.

Nie jest to jednak pomoc jednorazowa - organizatorzy zamierzają kontynuować swoją akcję i zachęcają kolejnych partnerów do wzięcia w niej udziału. Zgłoszenia wysyłać można na kontakt@biznesdlaukrainy.pl.

Organizacje z Ukrainy, które chciałby skorzystać z dostępu do platformy ClickMeeting w celu przeprowadzania zajęć online, mogą zgłosić swoje zapotrzebowanie na adres: pr@clickmeeting.com.