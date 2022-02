Ponad 1,9 mln wydarzeń online. Wzrost o ponad 320 proc. w stosunku do okresu sprzed pandemii – ClickMeeting podsumowuje 2021 rok

Wydarzenia, webinary i spotkania online na stałe wpisały się w nową rzeczywistość. Jak wynika z raportu „State of Online Events 2021” przygotowanego przez polski ClickMeeting, w minionym roku na platformie odbyło się ponad 1,9 mln wydarzeń online, w których wzięło udział 26,6 mln uczestników. Średnia liczba wydarzeń w tygodniu wyniosła ponad 39 tys., co według danych platformy oznacza wzrost o 320 proc. w stosunku do roku 2019 - okresu sprzed pandemii.