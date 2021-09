Tylko ⅓ Polaków w czasie spotkań online nie zajmuje się innymi sprawami. Wciąż mamy problem z zachowaniem się w świecie wirtualnym

Chociaż w dzisiejszych czasach wiele osób uważa trzymanie się zasad etykiety za przeżytek, jednak w nowych i niepewnych sytuacjach okazują się ona bardzo przydatne. Jak wynika z badania polskiej firmy ClickMeeting, dostarczającej platformę do spotkań online i webinarów, na temat savoir-vivre na spotkaniach online, 53 proc. respondentów widzi potrzebę wprowadzenia na nich jasnych zasad etykiety. Trudno się dziwić - wiele osób nie wie, jak się zachować, przebywając jednocześnie w domu oraz na oficjalnym spotkaniu.

Zdaniem 29 proc. ankietowanych uczestnicy spotkań online częściej zapominają o dobrych manierach niż w trakcie spotkań na żywo. Pomimo tego, że nie istnieje jednolity katalog zachowań w świecie wirtualnych wydarzeń, warto poświęcić nieco czasu na zastanowienie się nad tym, jak powinno wyglądać spotkanie idealne, czego oczekujemy od prelegentów w trakcie webinarów albo kolegów podczas spotkań zespołu - komentuje Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca ClickMeeting - Wypracowanie katalogu podstawowych norm etykiety oraz wdrożenie ich w życie wbrew pozorom wcale nie jest trudne, może przy tym znacząco polepszyć codzienną komunikację, zagwarantować wyższą efektywność oraz uniknąć wpadek wizerunkowych i kryzysowych sytuacji.

Najbardziej irytują włączone mikrofony osób niezabierających głosu

Według badania polskiego ClickMeeting niemal połowa uczestników spotkań online za szczególnie irytującą uważa sytuację, kiedy osoba prowadząca spotkanie nie ma przygotowanych materiałów i szuka ich będąc „na wizji”. Z kolei 23 proc. rozprasza, gdy osoba prowadząca spotkanie nie patrzy w kamerę. Aż 66 proc. respondentów za najbardziej rozpraszającą uważa sytuację, kiedy osoby, które nie wypowiadają się w danym momencie, mają włączone mikrofony. Wszystkich tych problemów da się łatwo uniknąć, zapoznając się wcześniej ze sprzętem oraz platformą, za której pośrednictwem będzie ono organizowane, upewniając się, czy nie wymaga ona instalacji dodatkowego oprogramowania, jak się na nią zalogować i gdzie znajdują się funkcje, z których zamierza się korzystać. Choć na pierwszy rzut oka nie ma to wiele wspólnego z etykietą, to niewątpliwie jest to wyraz szacunku dla uczestników spotkania, którzy nie tracą czasu obserwując, jak prowadzący szuka potrzebnych opcji. Pozwala też uniknąć opóźnień związanych z niespodziewanymi problemami technicznymi. Dla blisko 90 proc. ankietowanych przez ClickMeeting punktualne przybycie na spotkanie i pozostanie na nim do końca, są ważne.

Przed rozpoczęciem spotkania online warto też sprawdzić działanie kamery internetowej - zdaniem 48 proc. respondentów jej włączanie w trakcie spotkania jest oznaką szacunku do współuczestników. Z tym ściśle wiąże się kwestia zadbania o własny wizerunek i przestrzeń dookoła. Blisko 30 proc. respondentów rozprasza źle dobrane tło osób wypowiadających się w trakcie spotkania, a dla 12 proc. takim rozpraszającym czynnikiem może być nieodpowiedni ubiór widocznej na ekranie osoby. Co ciekawe, 31 proc. ankietowanych przyznaje, że uczestniczyło w spotkaniu siedząc lub leżąc w łóżku, a 21 proc. brało udział w spotkaniu online w piżamie. Tylko 27 proc. twierdzi, że w trakcie spotkań online nigdy nie zajmowało się innymi sprawami, np. jedzeniem, gotowaniem, sprzątaniem, odpisywaniem na maile czy przeglądaniem mediów społecznościowych.

Zależy nam na tym, aby spotkania w sieci były jak najbardziej satysfakcjonujące, dlatego, oprócz rozwijania naszej platformy i wprowadzania nowych funkcji oraz usprawnień technicznych postanowiliśmy w oparciu o wyniki naszej ankiety przygotować poradnik savoir-vivre na spotkaniach online. Mamy nadzieję, że dzięki temu kolejne spotkania będą zdecydowanie przyjemniejsze i bardziej produktywne - dodaje Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca ClickMeeting.

Poradnik dostępny jest tutaj.