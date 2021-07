Niewyłączone mikrofony przeszkadzają 66 proc. uczestnikom spotkań online. Co 5. osobę rozprasza, gdy prowadzący nie patrzy w kamerę

Spotkania odbywane za pośrednictwem Internetu, choć stały się już elementem codzienności, wciąż budzą u wielu osób wątpliwości co do tego, jak należy się podczas nich zachowywać. Według raportu ClickMeeting, polskiej firmy dostarczającej platformę do spotkań online i webinarów, na temat zasad savoir-vivre podczas spotkań online ponad połowa respondentów chciałaby, by obowiązywały na nich jasne zasady etykiety.

Najbardziej rozpraszają nas cudze dźwięki z tła

Najbardziej rozpraszającą dla 66 proc. ankietowanych przez ClickMeeting jest sytuacja, gdy uczestnicy spotkania, którzy nie wypowiadają się w danym momencie, mają włączone mikrofony. Aż 45 proc. najbardziej przeszkadza, gdy osoba udostępniająca ekran nie ma przygotowanych materiałów i szuka ich będąc już „na wizji”. Z kolei 23 proc. rozprasza, gdy osoba prowadząca spotkanie nie patrzy w kamerę. Aż 10 proc. respondentów twierdzi, że nic nie jest w stanie ich rozproszyć.

Ponad połowa ankietowanych na spotkania online wybiera dres

Zdaniem 48 proc. ankietowanych włączanie kamery podczas spotkania online jest oznaką szacunku dla jego pozostałych uczestników. Jednak trzeba pamiętać, że wiąże się to z koniecznością zadbania o swój wizerunek i otoczenie, w którym przebywamy. Blisko 30 proc. respondentów najbardziej w czasie spotkań online rozprasza źle dobrane tło prowadzącego i pozostałych uczestników, a dla 12 proc. takim rozpraszającym czynnikiem jest ubiór prowadzącego i uczestników. Jednocześnie 21 proc. przyznaje, że w ciągu ostatniego miesiąca brało udział w spotkaniu online mając na sobie piżamę, a 31 proc. uczestniczyło w spotkaniu będąc jednocześnie w łóżku. Popularnym ubiorem na spotkania przez Internet był również dres, który wybrało 53 proc. respondentów. Ponad 57 proc. w ciągu ostatniego miesiąca zdarzyło się ubrać elegancko na spotkanie online, np. w koszulę i marynarkę.

Na spotkania online przenosimy zachowania ze spotkań tradycyjnych

Wielu uczestników spotkań online chciałoby, żeby udział w nich jak najbardziej przypominał doświadczenie spotkania na żywo - mówi Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca ClickMeeting - Dlatego zależy im na włączonej kamerze czy odpowiednim stroju. Zwróciliśmy na to uwagę i cały czas wprowadzamy na naszej platformie nowe rozwiązania, które pomagają skrócić dystans między uczestnikami spotkań i pozwolić im na jak najlepsze doświadczenia i interakcje w wirtualnych relacjach.

Przywiązanie do form znanych z tradycyjnych spotkań na żywo widać też po tym, jak uczestnicy spotkań witają się i żegnają. Aż 79 proc. ankietowanych przez ClickMeeting wita się mówiąc „cześć” lub „dzień dobry”, 12 proc. pisze powitanie na czacie, a 5 proc. macha ręką do kamery. Tylko 4 proc. rezygnuje z jakiegokolwiek powitania. Podobnie wygląda to w przypadku pożegnań. Blisko 75 proc. mówi „cześć” lub „do widzenia”, 14 proc. pisze pożegnanie w oknie czatu, a niemal 9 proc. macha ręką do kamery. Zaledwie niecałe 3 proc.opuszcza spotkanie bez pożegnania. Dla 87 proc. respondentów ważne jest punktualne przybycie na spotkanie online i pozostanie na nim do końca. Natomiast 8 proc. uważa, że ma to znaczenie tylko w przypadku prowadzącego.