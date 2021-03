58 proc. rodziców pełni rolę nauczyciela, a nauka zdalna negatywnie wpływa na 1/3 relacji domowych

Chociaż w ciągu ostatniego półrocza wzrosła liczba osób pozytywnie oceniających przygotowanie placówek edukacyjnych do nauki zdalnej, to jednocześnie coraz więcej uważa, że ta forma edukacji stanowi większe wyzwanie niż nauka stacjonarna - taką odpowiedź wskazało 76 proc. badanych w raporcie „Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?” przygotowanym przez ClickMeeting, polską firmę dostarczającą rozwiązania webinarowe. W porównaniu do analogicznego badania przeprowadzonego we wrześniu 2020 r. jest to wzrost o 2 proc. Według 21 proc. respondentów nauka zdalna nie jest trudniejsza od stacjonarnej.

Rodzice przejęli rolę nauczycieli. Cierpią na tym relacje domowe

Nowy układ zdecydowanie zwiększył zaangażowanie rodziców w nauczanie dzieci. Ponad połowa ankietowanych - 58 proc. - uważa, że z powodu nauki zdalnej rodzice przejęli rolę nauczycieli. Tylko 18 proc. respondentów nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Ta sytuacja nie pozostaje bez wpływu na relacje domowe. Zdaniem 36 proc. badanych obecny model edukacji spowodował ich pogorszenie. Tyle samo osób nie zauważyło żadnej zmiany, a tylko 19 proc. uważa, że nauczanie zdalne ociepliło relacje domowe.

Nauka zdalna ma negatywny wpływ na relacje rówieśnicze

Rok przymusowego zamknięcia w domach i braku kontaktów społecznych musiał oczywiście wpłynąć nie tylko na stosunki między domownikami, ale również między znajomymi ze szkół i studiów. Aż 67 proc. ankietowanych zwróciło uwagę na fakt, że przeniesienie nauki do domów negatywnie odbiło się na relacjach uczniów z ich rówieśnikami. Liczba osób, które dostrzegają poprawę tej sfery życia, jest minimalna - zaledwie 8 proc.

Tęsknimy za powrotem do szkół i uczelni - rośnie zaufanie do nauki hybrydowej

Nic zatem dziwnego, że tęsknimy za powrotem do nauki stacjonarnej. Niemal połowa ankietowanych - 48,5 proc. - z niecierpliwością wypatruje ponownego otwarcia szkół i uczelni. Aż 42 proc. uważa, że placówki edukacyjne powinny powrócić do hybrydowego trybu nauczania, łączącego naukę zdalną i stacjonarną. Tylko 8 proc. respondentów jest przeciwne powrotowi nauki stacjonarnej, zarówno w trybie pełnym, jak i hybrydowym. W tym wypadku zmiana nastrojów jest bardzo wyraźna. Jeszcze we wrześniu za nauką stacjonarną opowiadało się 37 proc. respondentów, za nauką w formie hybrydowej 29 proc., a za pozostaniem przy nauce zdalnej - 19 proc.

Wyniki naszego badania pokazują wyraźnie, że temat nauki zdalnej nie jest łatwy i nadal wiąże się z wyzwaniami i silnymi emocjami. Niewątpliwie tęsknimy za szkolnymi i akademickimi murami, ale też dostrzegamy korzyści w rozwiązaniach cyfrowych, rośnie poparcie dla hybrydowego modelu nauczania - mówi Magdalena Ciszewska, Head of Sales and Marketing w ClickMeeting - Z wykorzystaniem interaktywnych funkcji oprogramowania dedykowanego dla wirtualnych klas instytucje edukacyjne, nauczyciele i wykładowcy, mają szansę zmienić doświadczenie płynące ze zdalnej nauki na lepsze, co przełoży się na poprawę nastrojów. Efektywne korzystanie z dostępnych na rynku aplikacji i platform do spotkań online może wprowadzić też większy komfort nauki i stworzyć przestrzeń dla podtrzymywania społecznych relacji.