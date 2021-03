Trendy w nauce online[1]

W marcu 2020 na ClickMeeting było prawie 300 tysięcy wydarzeń i 3,2 milionów ich uczestników. Obecnie 729 instytucji edukacyjnych na całym świecie korzysta z platformy. Zainteresowanie nauką za pomocą ClickMeeting widać też po funkcjonalnościach, które są najczęściej wykorzystywane przez internautów.

W top 5 znalazły się takie udogodnienia jak: wyświetlanie prezentacji (wzrost o 545%), udostępnianie ekranu, wykorzystanie trybu Q&A (pytanie i odpowiedź), transmisja spotkania przez Youtube czy też tablica. Ostatnia z opcji, to autorskie rozwiązanie, dzięki któremu można na bieżąco zapisywać i wyświetlać elementy wykładu lub zajęć. To szczególnie przydatna opcja przy wspólnym rozwiązywaniu problemów lub zadań. Popularne są też funkcje zwiększające interakcję z uczestnikami, tu widzimy wzrost na poziomie 600% - dodaje Dominika Paciorkowska, Managing Director z ClickMeeting

Użytkownicy chętnie korzystają z opcji automatyzacji, tu zanotowano wzrost o 1310%. Szczególnie popularne są webinary na żądanie lub automatyczne, które nie wymagają obecności prezentera. Dzięki nim organizator może wielokrotnie wykorzystywać raz nagrany materiał i zyskać bezcenny czas. Chętnie wykorzystywane są również automatyczne wiadomości follow-up – 840% wzrostu.

Zalety nauki online

Nauka online to wiele udogodnień, które wyróżniają tę formę prowadzenia zajęć zgodnie ze światowymi trendami w świecie webinarów. Najważniejszy z nich to dostępność i elastyczność, a co za tym idzie mobilność. ClickMeeting pozwala na naukę z dowolnego miejsca na świecie - wystarczy mieć komputer lub smartfon i dostęp do Internetu.

Ważnym aspektem jest wykorzystanie technologii do przyswajania wiedzy. Chętnie wykorzystywaną funkcjonalnością jest nagrywanie spotkania i udostępnianie go uczestnikom lub większej liczbie osób przez platformy wideo. Uczeń, który czegoś nie zapamiętał lub chce sobie powtórzyć dane zagadnienie może w łatwy i szybki sposób ponownie odtworzyć lekcję.

Lekcje online to też łatwa wymiana materiałów edukacyjnych czy to w czasie zajęć czy też po nich. W czasie trwania spotkania najczęściej wykorzystywane jest udostępnianie ekranu i wyświetlanie prezentacji, filmu lub grafiki. Natomiast po zakończonym spotkaniu popularne jest przesyłanie materiałów lub treści np. pracy domowej za pomocą listy uczestników. Nie trzeba tworzyć skomplikowanych list mailingowych i kilkukrotnie upewniać się czy kogoś się nie pominęło.

Wady nauki online

Pomimo zalet zdalnego uczenia, jest też kilka zagrożeń, które mogą pokrzyżować plany jeśli wybierze się niewłaściwe narzędzie do webinarów. Wśród najczęściej wymienianych trudności są: złe wersje oprogramowania, niepożądani goście, a także niewłaściwe treści na ekranie czy czacie spowodowane tzw. rajdowaniem. Platforma ClickMeeting ma zabezpieczenia, które pomogą uniknąć tego typu zagrożeń zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Cyfryzacji dot. bezpiecznego zdalnego nauczania. Nie występują tu problemy z aktualnością oprogramowania, ponieważ wszystko odbywa się w przeglądarce internetowej.

Najbardziej pożądane są funkcjonalności umożliwiające prowadzącemu pełną kontrolę nad tym kto uczestniczy w spotkaniu. Dlatego na ClickMeeting prowadzący może stworzyć dedykowane klasy dla określonych osób lub tzw. Lock Room, gdzie uczestniczy dodawani są przez moderatora. Zależnie od ustawień spotkania dostaje się hasło lub indywidualny token przy którym dane uczestnika są pokazywane automatycznie. Dla bezpieczeństwa ukryta jest też lista uczestników, którą prowadzący może ręcznie zarządzać. Dzięki tym opcjom nikt niepowołany nie dostanie się na wydarzenie.

Pomocnymi i często wykorzystywanymi udogodnieniami są też te, które porządkują przebieg spotkania. Jest to domyślne wyciszenie wszystkich, jednak z opcją udzielania głosu konkretnej osobie. Ta sama zasada jest w przypadku udostępniania ekranu - możliwe jest to tylko po zgodzie prowadzącego Dodatkowo przydatne jest moderowanie czatu lub jego zupełne wyłączenie, żeby mieć pełną kontrolę nad wszystkimi kanałami spotkania i utrzymać skupienie uczniów.

Bezpieczeństwo w sieci

ClickMeeting ma jasny model biznesowy, gdzie walutą nie są dane osobowe. Płatność opiera się na miesięcznym abonamencie pobieranym od organizatora spotkania. Dostęp dla pozostałych uczestników jest bezpłatny. Dane nie są wykorzystywane do innych celów niż świadczenie usług wideokonferencji. To oznacza, że nie są przekazywane partnerom zewnętrznym czy stosowane do profilowanych kampanii reklamowych. Dodatkowo za pomocą platformy ClickMeeting przeprowadzone zostało szkolenie: UODO dla szkół, w trakcie którego nauczyciele dowiedzieli się o wszystkich ważnych aspektach ochrony danych osobowych podczas zdalnego nauczania.

[1] Dane ClickMeeting - marzec 2019 vs. marzec 2020