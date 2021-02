86 proc. ankietowanych uważa, że szkoły nie są przygotowane na powrót nauki zdalnej

Nauka zdalna bez wątpienia była dużym wyzwaniem zarówno dla nauczycieli, uczniów, jak i ich rodziców, co potwierdziło, aż 74 proc. badanych. Wynikało to głównie z faktu, że edukacja online nigdy wcześniej nie była stosowana w Polsce na tak dużą skalę, a na jej wdrożenie było bardzo mało czasu. Tylko dla 20% ankietowanych nie sprawiło to większych trudności.

Pomocny byłby tu model hybrydowy, czyli połączenie nauki stacjonarnej i nauki zdalnej z wykorzystaniem webinarów. Dla 44 proc. respondentów właśnie takie rozwiązanie najlepiej sprawdziłoby się w obecnej sytuacji. Co ciekawe tylko 5 proc. uważa, że wyłącznie rozwiązanie zdalne lepiej się sprawdza. To pomogłoby rozwiązać też fakt, że dla 60 proc. osób, zdobywanie wiedzy na odległość jest dużo mniej efektywne niż edukacja stacjonarna i tylko 13 proc. twierdzi przeciwnie.

Uczelnie wyższe publiczne takie jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka i prywatne WorldWide School, Polski Uniwersytet Wirtualny, LangMedia oraz Oxford Language Center na długo przed kwarantanną społeczną zdecydowały się na wdrożenie nauczania przez webinary. Dziś chcą rozwijać ten model, ponieważ dzięki jego odpowiedniemu wprowadzeniu i zapewnionemu przez ClickMeeting wsparciu widzą w tym rozwiązaniu dużo zalet. To najlepiej pokazuje, że Polacy nie są przeciwnikami nauczania na odległość, a po prostu nie przyzwyczaili się do nowego oraz nie dostali odpowiedniej pomocy na początku. Dlatego misją naszej firmy jest wsparcie i edukacja osób, które trochę słabiej radzą sobie z obsługą technologii w nauce zdalnej. Chcemy ułatwić pedagogom oraz szkoleniowcom prowadzenie spotkań, lekcji czy wydarzeń online za pomocą naszej platformy - mówi Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca ClickMeeting.

Warto zauważyć, że aż 36 proc. wszystkich webinariów, które odbywają się na platformie ClickMeeting, są o tematyce edukacyjnej lub szkoleniowej. Dlatego firma, prowadzi projekty, które pomagają w nauce przez webinary. Stworzyła specjalne miejsce-Akademię ClickMeeting-gdzie każdy może poznać wszystkie funkcjonalności narzędzia i rozwiązać swoje wątpliwości, na przykład tworzy specjalne poradniki na ten temat. Użytkownicy mają też zapewnione ciągłe wsparcie obsługi klienta, dzięki czemu w łatwy sposób, mogą otrzymać wsparcie specjalisty w tym zakresie.

Dodatkowym wyzwaniem dla ankietowanych okazała się logistyka w domu. Do zdalnej nauki potrzebne są urządzenia takie jak kamery, mikrofony czy słuchawki, a czasami też osobna przestrzeń. Mimo to obecnie, aż 88 proc. badanych twierdzi, że posiada wystarczającą ilość sprzętu, by uczyć się zdalnie, a już 59 proc. że ma odpowiednie warunki do tego.

Ważnym aspektem w czasie kwarantanny społecznej było też potwierdzenie zdobytych kompetencji. Klasówki w szkołach, egzaminy na studiach, a nawet obrony prac dyplomowych odbywały się na platformach do webinarów i wideokonferencji. Co ciekawe, dla 52 proc. forma ta jest komfortowa i nie sprawia większych trudności. ClickMeeting posiada szereg funkcjonalności, które ułatwiają edukację online. Jest to na przykład tablica, która pozwala na notowanie i pisanie, a także funkcje umożliwiające udostępnianie ekranu, wgrywanie filmów na YouTube czy też tworzenie ankiet, tekstów oraz Q&A. Ważnym udogodnieniem jest też wydanie certyfikatu, członkom szkolenia lub zajęć, po jego zakończeniu.