Na spotkaniach online można zarabiać. Dla 44% organizatorów webinarów stanowią one źródło dochodów

Z webinarów obecnie korzystają zarówno freelancerzy jak i korporacje zatrudniające kilkanaście tysięcy osób. W czasie pandemii dla wielu podmiotów stały się one kluczowym narzędziem prowadzenia biznesu. Podczas gdy jedni wykorzystują je tylko do komunikacji, inni dzięki nim zarabiają. Jak wynika z raportu ClickMeeting webinary stały się głównym źródłem dochodu dla 12% organizatorów wydarzeń tego typu, a dodatkowym dla 32%. Potwierdza to liczba płatnych spotkań organizowanych online, która wzrosła o 547% rok do roku.